Light No Fire, een nieuwe game van Hello Games

Hello Games maakte een flinke redemption arc met No Man’s Sky en is bereid nog verder te gaan. Een dozijn van het team is namelijk bezig met misschien wel een nog ambitieuzer project. Random gegenereerde planeten is verleden tijd, we gaan een laagje dieper!

Dit keer is het namelijk 1 planeet, maar dan met een 1:1 schaal als concept. Een berg is dus net zo groot als dat deze in het echt zou zijn en het wordt dan ook een hele expeditie om deze te beklimmen, dat kan gelukkig wel met je vrienden! Het concept uit zich visueel in een fantasie-wereld met middeleeuwse setting. Je kan mounten, vliegen, huizen bouwen in wat de ontwikkelaar zegt wat de eerste ‘echte open wereld’ game gaat zijn. Light No Fire heeft zeer zeker nog geen release datum, maar wel het volgende…

”Light No Fire is a game about adventure, building, survival and exploration together. Set on a fantasy planet the size of Earth, it brings the depth of a role playing game to the freedom of a survival sandbox.”

Grafisch ziet Light No Fire er best goed uit voor hoe klein het team is dat hier aan werkt. Heb jij er zin in? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Check ook even de Game Awards trailer voor The First Berserker, die ziet er enorm tof uit!