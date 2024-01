Hoe ziet gaming er uit in 2024?

Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2024! We zitten alweer in januari van het nieuwe jaar en dat betekent dat we een heel nieuw jaar vol met games van start zijn gegaan. 2024 laat er ook geen gras over groeien, want de eerste games komen deze maand al uit. En dat tempo, houden we voorlopig erin.

Een kleine disclaimer! Dit bericht is gepubliceerd op 2 januari 2024. Lees je dit bericht in de buurt van deze datum? Welkom! Ik hoop dat de oliebollen lekker waren en je de kerstboom al hebt opgeruimd. Lees je dit bericht later in het jaar? Dan hoop ik al helemaal dat je de kerstboom hebt opgeruimd, maar verder kan het zijn dat deze lijst niet helemaal actueel meer is. Laten we voor nu beginnen met alles wat er op de planning staat, want ook dit jaar zit boordevol games.

Januari

Ubisoft trapt 2024 af met een gloednieuwe Prince of Persia titel. Een 2D Metroidvania die de prins in een iets meer mythologisch getint spel stopt. De game verschijnt op 18 januari en is verkrijgbaar op zo goed als elk platform.

Sony neemt ‘m één dag later over want op 19 januari verschijnt The Last of Us Part II Remastered. Deze game heeft verder geen introductie nodig lijkt me. Bekijk de trailer:

Op 26 januari vechten twee heel verschillende fighting games tegen elkaar voor de aandacht. Want op deze datum verschijnt de langverwachte Tekken 8, maar ook een gloednieuwe Yakuza game onder de naam Like a Dragon: Infinite Wealth. En dat terwijl we pas nog een Like a Dragon hebben gespeeld. Check hier de review!

Februari

Een sterk begin van het jaar, maar daar laten we het niet bij. Op 1 februari verschijnt Granblue Fantasy: Relink voor PC en PlayStation 4 en 5. Check hier onze Gamescom Preview!

Nog geen 24 uur later verschijnt eindelijk de Warner Bros. titel Suicide Squad: Kill the Justice League, maar zien we ook de release van Persona 3 Reload. Een remake van de culthit waar RPG liefhebbers ontzettend naar uitkijken. Beide dus op 2 februari.

Op 14 februari is het opnieuw tijd om aan de slag te gaan met Lara Croft in de originele Tomb Raider titels die verschijnen in een Remastered collectie. Check de trailer!

Twee dagen later is het opnieuw een groot feest want op 16 februari verschijnen zowel Mario vs. Donkey Kong en Skull & Bones. Ubisoft stuurt het schip eindelijk het water op.

De allerlaatste dag van februari, die we dit jaar extra krijgen wordt goed benut. Het is maar goed dat we dit jaar een 29e februari hebben, anders was Final Fantasy VII Rebirth, nooit uitgekomen.

Maart

Het eerste kwartaal sluiten we af met minimaal drie nieuwe kopstukken. De eerste van de drie is Alone in the Dark en verschijnt op 20 maart.

We moeten het eerste kwartaal door met iedere maand een datum die gedeeld wordt. Zo ook in maart. Op 22 maart verschijnt Dragon’s Dogma 2, maar ook Rise of the Ronin. Twee langverwachte RPG titels van twee zeer getalenteerde studio’s.

April en mei

Voor april en mei staan nog geen grote releases gepland, maar daar gaat hoe dan ook nog verandering in komen.

Juni

Oorspronkelijk gepland voor februari, maar gezien alles wat er aan de hand is geweest bij Bungie is de releasedatum voor de allerlaatste uitbreiding in de Light & Dark Saga voor Destiny 2 verplaatst naar 4 juni.

En dan?

De enige titel waarvan we zeker weten dat deze een releasedatum heeft is Black Myth Wukong. Deze staat gepland voor 20 augustus, net vóór Gamescom dus! Verder weten we nog niet zo goed wat het jaar voor ons in Petto heeft, alhoewel er nog genoeg aan zit te komen. Veel titels die aangekondigd zijn voor 2024 hebben nog geen exacte datum, waaronder:

Avowed

Greedfall 2

Hades 2

Little Nightmares 3

MetaPhor Re Fantazio

Star Wars Outlaws

Visions of Mana

Hellblade 2

En nog veel meer.. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele titels die nog niet zijn aangekondigd of zelfs nieuwe hardware. Nintendo Switch 2? Waar kijk jij het meest naar uit dit jaar?