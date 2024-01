Gaming in 2024 – Daniel voorspelt

Met 2023 tot een einde gekomen is het tijd om vooruit te kijken naar een nieuw jaar. In een eerder artikel heb je al wat opsommingen kunnen lezen en in dit artikel neem ik je mee naar mijn eigen voorspellingen!

2023

Maar om vooruit te kijken is het eerst handig om terug te blikken. 2023 was een zeer geslaagd media jaar. Op persoonlijk vlak ben ik weer mee naar Gamescom gegaan. En er is meer films, anime en series gekeken dan veel jaren ervoor. Vooral anime had natuurlijk een heel goed jaar met One Piece en het einde van Attack on Titan.

Wanneer we terug naar het gamen gaan zie ik vooral dat 2023 een jaar voor mij is geweest van de singleplayer games. Waar ik vroeger veel uren stopte in FIFA en Call of Duty online lijkt dit te zijn ingeruild voor andere games. Zo heb ik genoten van Final Fantasy 16 en ben ik op dit moment bij disk 3 van Final Fantasy 7. Heb ik voor de eerste keer een Diablo game gespeeld in Diablo IV. Het vervolg van Spider-Man 2 is ook gespeeld natuurlijk. En kregen we nog een late game of the year in Alan Wake II op de Xbox. De Switch heeft zelfs nog een late sprint gekregen met Super Mario Bros Wonder, welk er prachtig uit zag.

Het was natuurlijk het jaar van Baldur’s Gate III. Een game waarbij ik dacht dat ik deze niet leuk zou vinden. Eigenlijk niet eens wilde halen. Maar hoe langer ik zat te spelen hoe meer het voor mij was en ik zelfs hele verhalen ging verzinnen bij mijn karakter. Het is een echte role playing game zoals ik deze nog nooit had gespeeld.

2024

Het lijkt er op dat 2024 niet langzamer gaat worden in de gaming wereld. We beginnen al vrij snel met waarschijnlijk mijn game van het jaar: Final Fantasy 7: Rebirth op de PlayStation. Toen ik begon met de eerste game Remake was ik gelijk verkocht, wat een kwaliteit en tof verhaal. Eindelijk had ik die anime game gevonden die ik zocht. Ik probeer voor die tijd nog even de originele en Crisis Core uit te spelen, en natuurlijk de film kijken!

Maar daar houdt het niet op want vrij snel erna moet de Xbox aangezet worden want dan is Persona 3 Reload aan de beurt. Ik ben een enorme fan geworden van de Persona games na het spelen van 4 Golden en 5 Royal. Het is erg tof om deze game ook nu te kunnen spelen met betere graphics!

Een kleine uitschieter waar ik naar uit kijk is Granblue Fantasy: Relink. Deze game was misschien wel mijn hoogtepunt van de afgelopen Gamescom en ik kan niet wachten om deze te spelen!

Ben je nog aan het lezen? Geweldig want dan gaan we nog even apart kijken wat ik verwacht bij de grote drie!

Sony PlayStation 5

Wat ik hierboven al zei is natuurlijk Final Fantasy 7 Rebirth een geweldige game die eraan zit te komen voor de console. Ook komt vrij snel in 2024 the Last of Us 2 Remastered uit, welke ik graag nog een keer wil door spelen. Daarnaast is er nog Rise of the Ronin en Stellar Blade waar ik enorm naar uit kijk! Maar toch hoop ik stiekem wat te zien van een Pro console in het nieuwe jaar!

Microsoft Xbox

Ik ben erg nieuwsgierig naar Xbox in 2024. Met de aankoop van verschillende publishers voel ik echt dat er een soort momentum is ontstaan en ik ben erg fan van de keus voor Xbox Gamepass. Het zorgt ervoor dat ik veel games kan gaan spelen op de Xbox Series X zoals Persona 3 Reloaded. Natuurlijk kijk ik enorm uit naar Hellblade II. Deze game was aangekondigd met de release van de nieuwe generatie consoles maar eindelijk komt die dit jaar naar ons toe! Ook ben ik erg benieuwd naar Avowed. Ik heb nog niet echt eerder een game zoals dat gespeeld (nee, ook geen Fallout of Skyrim) en wil daar graag eens mee beginnen. Hopelijk is Avowed die game.

Fallout 4 krijgt ook een next gen update en dat lijkt mij ook wel een goed instap moment om eens zo serie op te pakken. Zelf hoop ik ook op een remaster of remake van de Gears of War serie. Maar het lijkt er op dat het een druk jaar wordt voor Xbox gamers!

Nintendo Switch (2?)

Hoewel Nintendo echt nog een prachtige game eruit heeft weten te krijgen met Super Mario Bros Wonder hoop ik toch echt dat het nieuwe jaar ook nieuwe hardware gaat brengen. Wanneer ik kijk naar mijn Steam Deck is het toch altijd lastig terug gaan naar de Nintendo Switch op dit moment. Mocht Nintendo met nieuwe hardware komen dan weet ik zeker dat er ook games klaar staan om dit te ondersteunen. Het is nog steeds enorm knap wat ze met de Switch hebben weten neer te zetten want het platform heeft zulke goeie games gehad. Maar het is zeker tijd voor die volgende stap!

Als we kijken naar aangekondigde titels lijkt Mario vs Donkey Kong nog een game te zijn waar ik naar uit kijk! En als we dan nog eenmaal een blik terug werpen dan heeft Nintendo de Switch echt enorm goed voorzien van support de afgelopen jaren!

En daar zijn we dan! Als je het tot het eind hebt gered wil ik je bedanken want het artikel is een stuk langer geworden dan gedacht. Maar heel gek is dit natuurlijk niet, 2024 wordt namelijk weer een te gek jaar in gamen! En ik kan niet wachten om hier meer over te vertellen!