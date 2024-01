Pokémon TCG – Temporal Forces uitbreiding aangekondigd

De nieuwste uitbreiding binnen de Pokémon TCG is zojuist aangekondigd onder de naam Temporal Forces. Ook deze set is onderdeel van de Scarlet en Violet reeks en verschijnt op 22 maart. Gedurende deze maand verschijnen er meerdere pre-releases.

Temporal forces legt de nadruk nogmaals op Ancient en Future Pokémon en introduceert nieuwe varianten waaronder Walking Wake ex, Raging Bolt ex, Iron Leaves ex en Iron Crown ex. Ook Tera types maken een terugkeer en zien we onder andere Wugtrio en Farigiraf verschijnen. De meest opvallende feature aan deze uitbreiding is de teugkeer van ACE SPEC kaarten. Er zijn maar liefst 7 ACE SPEC kaarten te vinden in de nieuwe set waarvan 6 trainer kaarten en 1 Special Energy kaart.

De ACE SPEC kaarten werden voor het eerst geïntroduceerd in de Black & White era. Destijds waren deze kaarten enorm sterk, maar daarom mocht je er ook maar één tegelijk in je deck hebben zitten. De ACE SPEC kaarten zijn dit keer iets veranderd, want in Energy vorm hebben we ze nog niet gezien. Of de spelregels daarbij veranderen, moet nog blijken.

Voor het geval je van plan bent om deze nieuwe set te gaan verzamelen is het goed om te weten waar we over praten:

Meer dan 160 nieuwe kaarten;

Waarvan 7 ACE SPEC kaarten;

Meer Ancient en Future Pokémon;

Meer dan 12 nieuwe ex kaarten waaronder Tera types;

Uiteraard weer tientallen aan kaarten met speciale illustraties.

De set verschijnt uiteraard met nieuwe Elite Trainer Boxes. Dit maal in twee varianten. Eenmaal met Walking Wake op de doos en eenmaal met Iron Leaves. Welke behoeft jouw voorkeur?