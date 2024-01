DualSense V2 met accuduur van 12 uur lekt uit

Best Buy Canada zou een product hebben geplaats op hun website dat de komst van een DualSense versie 2 suggereert. Deze nieuwe versie is lichter, maar nog belangrijker: Heeft een batterijduur van maar liefst 12 uur. Dat is minstens twee keer zoveel als de DualSense waar we het nu mee moeten doen.

Sony’s DualSense controller wordt aan de ene kant geprezen door haar vele toffe features. Een ingebouwde microfoon, Haptische feedback en adaptieve triggers markeren de next-gen features van de PlayStation 5. De grote tegenslag is dat de batterij het daardoor flink te voorduren krijgt. De DualSense controller gaat op dit moment nog geen 6 uurtjes mee. Dat is op een vrije dag voor veel spelers niet lang genoeg! De DualSense Edge controller, de Pro variant van de DualSense gaat nóg minder lang mee en begeeft het al na 4 tot 5 uurtjes. Daarnaast is er veel kritiek op de bouwkwaliteit van de controller. Veel stickdrift en problemen met de triggers zorgen er voor dat veel fans al meerdere DualSense controllers versleten hebben.

Sony heeft al kleine revisies doorgevoerd in de DualSense zoals een verbetering die stickdrift moet tegengaan, maar een hele nieuwe DualSense V2 lijkt op komst als we Best Buy Canada moeten geloven. Opvallend is dat niet enkel het bestaan van de controller wordt genoemd, maar ook de specificaties zijn bekend. Zo is de nieuwe controller 80 gram lichter, diagonaal 3cm korter zijn en 3 milimeter dunner zijn.

Er is nog geen officiële aankondiging gedaan door Sony, maar laten we hopen dat Best Buy’s aanbieding terecht is en we inderdaad op zeer kort termijn een nieuwe versie zien van de DualSense. Ga jij deze dag één in huis halen?