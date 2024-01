Review: AOC AGM600

Het uitkiezen van een computermuis die bij je past kan een uitdaging zijn, vooral in een markt die bloated is met verschillende soorten muisen. Honeycomb, lightweight, heavyweight, MMO muizen, ga zo nog maar even door. Ook AOC waagt zich tegenwoordig aan de markt van headsets, toetsenborden, muizen en muismatten. Vandaag wil ik jullie meenemen in één van die accessoires, de AOC AGM600.

Wat kan je verwachten?

De AOC AMG600 heeft een form factor die vergelijkbaar is met de welbekende Logitech G502. De muis is wat robuuster qua formaat en met 115 gram ook een stuk zwaarder dan de 90 gram die Logitech hanteert. De muis gaat tot 16k DPI en heeft 2 on-board profielen om tussen te wisselen. De muis heeft een palm grip en is vrij stevig gebouwd. De bouwkwaliteit voelt goed en hij ligt lekker in de hand. Wel klikt de muis aardig zwaar en stijf in het begin, maar dit werd vrij snel minder! In tegenstelling tot de andere AOC accessoires, heeft de AGM600 geen rode kleuren in de bouw zitten.

De muis heeft een soort geribbelde textuur aan de zijkant, zodat je hand niet zomaar weg kan glijden. Daarbij heeft de muis bij jouw duim een sniper knop zitten, waarmee je de DPI tijdelijk enorm kan verlagen. Door de Pixart 3389 gaming sensor, is de latency bij deze muis vrijwel nihil. Hij glijdt in het begin wat stroef, maar ook dit loopt al snel een stuk losser.

Mijn grootste minpunt aan deze muis, is de kabel. Het is een geribbelde, vrij dikke, kabel. Deze kabel is enorm stijf en dit zorgde er vaak voor dat ik moeite had met bewegen, wat er in shooters voor kon zorgen dat ik een fight net niet won. Daarbij past de muis wel in een bungee, maar moet je even goed duwen. Ik vind kabels op een muis even belangrijker, misschien nog wel belangrijker, dan de andere features. Dus, dit was voor mij wel een groot minpuntje.

De AMG600 heeft een uitgebreid lichtprofiel waarmee je niet alleen de kleuren aan kan passen, maar ook gradients en effecten toe kan voegen. Dit geldt voor zowel het logo op de bovenkant, als de light bar die aan de onderkant volledig rondom de muis loopt.

Verdict

De AOC AGON AGM600 is een prima muis voor de adviesprijs van 40 Euro, maar de stijve kabel is toch wel echt een groot minpunt voor mij. Dit maakt het voor mij lastig om de muis aan te raden aan mensen die voornamelijk shooters spelen. Ben jij een (MMO)RPG speler, of iemand die veel knoppen nodig heeft? Dan is de prijs/kwaliteit verhouding juist weer enorm sterk.

Combineren met de MM300XL?

Dat is wel een mogelijkheid! De MM300XL is een zwarte muismat van AOC, met een soort grijs washed out profiel aan 1 zijde. Deze muismat is vrij dik en heeft een afmeting van 900×420 millimeter. Door de anti-slip rubber base is dit een goede partner in crime voor de AGM600!