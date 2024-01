Avowed brengt nieuwe details

De Xbox developer Direct is op dit moment bezig en geeft ons een nieuwe blik op games die eraan zitten te komen. Avowed was ook van de partij en brengt nieuwe beelden!

Avowed is een game waar veel spelers op zitten te wachten dit jaar. Obsedian Entertainment is bekend van the Outer Worlds en Fallout: New Vegas. Geen kleine jongens dus! Met hun nieuwe game brengen zij spelers wederom terug in een grote wereld met verschillende vijanden, verhalen en avonturen! Ook kun je in de dialoog verschillende keuzes maken welk weer van invloed zijn op de rest van het verhaal. Bekijk hieronder snel de nieuwe beelden:

In de herfst van dit jaar kun jij aan de slag met deze nieuwe grote open wereld. Ga jij de game ook spelen? Laat het ons weten in de comments!