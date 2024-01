Review: The Last of Us Part II Remastered

Onder het mom van remasters/remakes waar niemand om heeft gevraagd maar waarvan Sony ze toch in een rap tempo blijft ontwikkelen is daar nu The Last of Us Part II Remastered

De game die een aantal jaar terug uit kwam voor de Playstation 4 heeft een (zeer lichte) make-over gekregen zodat de game meer in lijn ligt met The Last of Us Remake. Maar was deze remaster echt nodig? Dat blijft een genuanceerde vraag waar ik je in deze review mijn visie op geef. The Last of Us Part II was een game waar de meningen erg over verdeeld waren. Ik zal in deze review niet de game of de grotere plottwists voor je spoilen mocht je de game nog niet gespeeld hebben. Wat ik wel kan spoilen is dat niet iedereen het eens was met de keuzes die worden gemaakt in het verhaal. Waar vrijwel iedereen unaniem het wel over eens is, is dat de game ook op de Playstation 4 een technisch hoogstandje was.

PS4 vs PS5

Niet alleen waren de facial animaties van TLOU2 van een kwaliteit die we nog niet eerder hadden gezien, ook de manier hoe vijanden reageren als je ze aanvalt. Realisme stond zeer hoog in het vaandel en dat is aan alles op te merken. Mede daarom voelt The Last of Us Part II Remaster lang niet zo indrukwekkend als TLOU1 Remaster. Maar dat betekent niet dat het een slechte game is. De basis van Part II was al zo indrukwekkend dat de scherpere en nog mooiere graphics alleen maar bevestigen hoe ver TLOU 2 zijn tijd al vooruit was. Het realisme voelt nu nog realistischer waardoor ik niet anders kan zeggen dat mijn speelsessie met de remaster toch fris voelde.

Wanneer ik door de vele levels liep waar je vrij ver kan kijken viel het mij dan ook direct op dat met name de vergezichten veel meer scherpte behielden. Je zult minder verbloeming technieken zien zoals dikke mist. Voeg daarbij een nieuwe rogue-lite gamemode aan toe inclusief een aantal lost levels en je hebt een mooi pakket die voor nieuwe en oude fans van de game aantrekkelijk kan zijn. Een aantal van de technische verbeteringen zijn onder andere 4K resolutie (van 1440p naar 4K), snellere laadtijden en wordt er optimaal gebruik gemaakt van de DualSense controller. Dit voelt met name bevredigend als je aan het sluipen bent door de vele levels met een pijl en boog en je voelt de weerstand van de boog in de triggers. Ook de vele cutscenes gaan meer leven met de haptische feedback waardoor het allemaal net dat tikkeltje levendiger voelt.

No Return

Sony heeft met de game Returnal gezien dat een roguelite survival game(mode) een uitstekende manier is om spelers op een (ietwat simpelere) manier langer bezig te houden met hun games. Zo kreeg God of War Ragnarok een uitstekende roguelite modus genaamd Valhalla die niet alleen verhaal technisch veel toevoegde maar ook nog van uitstekende kwaliteit was. Het mooiste van alles, deze game mode was geheel gratis! Dit zelfde trucje proberen ze ook bij The Last of Us Part II Remastered. Al dan niet gratis. Wanneer je de remaster op start zie je dat de game mode No Return direct tot je beschikking is. Wel wordt aangeraden eerst de volledige game te spelen. Wanneer je de modus opstart krijg je de optie om met verschillende karakters te spelen uit de main game. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en voor en nadelen. Zo is Ellie bijvoorbeeld snel en heeft ze haar bekende mesje waarmee ze makkelijker clickers kan uitschakelen. Dina daarentegen begint haar runs altijd met een aantal trap en stun bommen recepten. Zo heeft ieder karakter zijn voor en nadelen.

Wanneer je jouw karakter hebt gekozen (of vrij gespeeld) dan begin je altijd in de schuilplaats. Hier kun je jouw wapens upgraden, je character upgraden en challenges kiezen. Deze bestaan uit Assault, Capture, Voldoet en Hunter. Bij Assault vecht je tegen een wave van eenmies waar je bij Capture juist waardevolle spullen moet stelen uit een kluis. Bij Holdout moet je samen met een AI buddy een gebied beschermen terwijl je bij Hunted moet overleven tot de tijd om is. Deze challenges spelen zich af in bekende plekken uit de campaign zoals Jackson. Pas wel op want in No Return heb je maar 1 leven. Ga je dood? Dan verlies je alle wapens, items en upgrades. Wanneer je opnieuw begint zijn ook de volgorde van de challenges en maps randomised waardoor geen enkele run hetzelfde is. Aan het einde van elke run kom je een van de 6 unieke boss encounters tegen. Wanneer je deze hebt verslagen kun je deze in volgende runs ook weer tegen komen. Wat ik persoonlijk erg miste in deze roguelite versie ten opzichte van de variant die we zagen in God of War was een verhalende component. Ik merkte dat ik na een paar runs hierdoor de aandacht begon te verliezen.

Een blik terug in de tijd

Gezien The Last of Us Part II al een tijdje te verkrijgen is kan Naughty Dog terugblikken op de launch en development van de game. Dit doen ze door een 3-tal levels beschikbaar te maken die in verschillende fases van productie zitten. Zo kun je in Lost Levels kun je vroege versies van drie levels verkennen, die niet in de originele The Last of Us Part II zijn gekomen waaronder Riool, Feest in Jackson en Zwijnenjacht. Tijdens deze levels zie je dat veel animaties nog niet zijn afgemaakt en krijg je de optie om van de developers zelf de verhalen achter de levels te horen terwijl jeje een weg baant door de levels. Met name in een tijd waar veel grote games vroegtijdig worden geleaked was dit een mooie kans om te zien hoe misleidend vroegtijdige leaks kunnen zijn tegenover het daadwerkelijke product. Verder heb je de mogelijkheid om Grounded II: Making The Last of Us Part II te kijken in de remaster.

Is dit het waard voor mij om te kopen?

Eigenlijk zijn er 2 situaties waarin ik The Last of Us Part II Remastered kan aanraden. Met zijn prijs van 50 euro is het voor mensen die de game nog nooit gespeeld hebben een compleet pakket om de game te ervaren op zijn best. Heb je de game al gespeeld en heb je de PS4 versie nog op je PlayStation account staan? Dan kan je deze upgraden voor 10 euro waardoor je de remastered versie kan downloaden. Voor 10 euro krijg je dan geweldige graphics, een roguelite modus, een documentaire en nog veel meer kleine toevoegingen. Ben je dus een fan van de originele game of heb je de game nooit gespeeld? Dan lijkt het mij een no-brainer.

Verdict

Met TLOU2 Remaster ging ik weer event terug in de tijd. Ik heb het geweldige verhaal nogmaals kunnen ervaren met de grafische pracht die de PS5 mogelijk maakt. Het gaf me de kans om met meerdere characters te spelen en om dieper in de ontwikkeling van de game te duiken waardoor ik nog meer respect heb gekregen voor Naughty Dog als ontwikkelaar. Echter doet de remaster verder weinig nieuws en wanneer ik zie dat de Rogue Lite modus van God of War Ragnarok: Valhalla een hele verhaallijn toevoegt die het verhaal verder naar voren duwt met hele nieuwe areas en assets om te ontdekken dan vraag ik mij wel af waarom No Return zo’n redelijk veilige approach heeft gekregen. In dit geval is Sony en hun studio’s hun eigen grote concurrent geweest.