Senua’s Saga: Hellblade II toont releasedatum!

De Xbox Developer Direct is bezig en brengt ons een kijkje bij nieuwe games die dit jaar voor het platform verschijnen! Senua’s Saga: Hellblade II komt er nu toch echt aan en heeft zelfs een releasedatum gekregen vandaag!

Sinds de release van de Xbox Series X weten we dat deze game eraan zit te komen maar het lijkt bijna tijd dat we de prachtige graphics op het scherm mogen zien. Senua’s Saga: Hellblade II heeft veel positieve woorden gekregen voor de manier waarop zij graphics naar een hoger niveau weten te tillen. Vandaag tijdens de Xbox Developer Direct zijn er ook weer nieuwe beelden getoond van de game:

Het team heeft alles nog groter aangepakt met deze nieuwe game. Dit alles brengt een kort maar prachtig verhaal in de nieuwe game. In de video is er te zien dat er nieuwe studio’s zijn gemaakt voor de animatie van de game. Ook is te zien dat er met veel mensen is overlegd hoe de speler het beste in het verhaal kan worden gezogen. De cutscenes en gameplay ziet er schitterend uit en het beloofd een parel van een game te worden.

De game komt exclusief uit voor Xbox en PC en heeft eindelijk een releasedatum gekregen. 21 mei 2024 is de datum dat we eindelijk aan de slag mogen gaan met deze game. Ga jij hem halen? Of ga je hem downloaden op Xbox Gamepass? Laat het ons weten!