Indiana Jones and the Great Circle komt naar de Xbox en PC en vandaag zijn de eerste beelden getoond van deze game!

De Xbox Developer Direct is afgelopen en daarmee hebben wij de eerste beelden kunnen zien van Bethesda haar game Indiana Jones and the Great Circle. De naam kent natuurlijk iedereen wel maar nu komt er ook een spel naar de huidige generatie consoles!

In de trailer zien we Indiana Jones vastzitten in de woestijn met wat blijkt de vijand van de game. Machinegames maakt deze game met Todd Howard aan het roer. In de trailer zien we verschillende terreinen en puzzels die moeten worden opgelost worden. Natuurlijk is ook de bekende zweep uit de films te zien, welk voor veel combat mogelijkheden zorgt. De game lijkt zich af te spelen in verschillende wereldgebieden. Ook zien we sneeuw, woestijn en het vaste land. Er is zelfs een mogelijkheid om te vliegen! Er is dus genoeg te doen en te beleven.

Het spel lijkt eerder uit te komen dan verwacht. Waar we voorheen alleen een titelscherm hadden hebben we nu al een stuk meer informatie over het verhaal van de spel. Maar ook over de mogelijkheden van combat en hoe het allemaal er uit ziet. Bethesda lijkt haar best te gaan doen om deze game nog dit jaar in de handen van de speler te krijgen. Voor nu is er nog geen vaste releasedatum maar wel de verwachting dat we voor 2025 met de game aan de slag kunnen gaan!

De game gaat een mix worden van third person en first person en komt uit in 2024. De game komt uit voor Xbox en is dus ook op dag 1 te spelen door middel van Xbox Game Pass. Zodra er nieuwe informatie is over Indiana Jones lees je dit natuurlijk op onze website!