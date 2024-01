Visions of Mana komt er aan!

Visions of Mana is een game gemaakt door Square Enix. Toch hebben zij vandaag even het podium van Microsoft beklommen om meer informatie te geven over deze nieuwe game!

Tijdens de Xbox Developer Direct word er veel tijd vrijgemaakt om nieuwe games te laten zien die eraan komen. Vorig jaar zat daar een verassing bij in de vorm van Hi-Fi Rush. Dit jaar was het de beurt aan Square Enix om met deze verassing te komen. Visions of Mana liet namelijk nieuwe beelden zien en zelfs een window wanneer het wordt uitgebracht!

15 jaar geleden is voor het laatst een game uit deze serie uitgekomen. Hoog tijd dus weer voor een nieuw deel dachten ze bij Square Enix. Bekijk hieronder snel de beelden:

In de video zien we Masaru Oyamada praten over de nieuwe game. Het is de eerste keer dat deze serie naar de Xbox komt! In de video zien we verschillende stijlen werelden en verschillende vijanden om te verslaan. De presentators zeggen dat er veel tijd heeft gezeten in het ontwerpen van de game. Zo zien we een mount in de game waar de speler op kan reizen en zo sneller zich kan bewegen.

Muziek

De soundtrack is een belangrijk onderdeel in deze games en er is een tracklist van 100 songs gemaakt die het spel naar een hoger niveau moet tillen. Het geluid is volgens de makers erg belangrijk om de speler echt in de game te trekken.

Met wapens en magie is het mogelijk om veel uit de combat te halen.

Visions of Mana komt voor de eerste keer naar de Xbox toe en de ontwikkelaar hoopt snel meer informatie te kunnen delen. Het spel komt uit in de zomer van dit jaar. Ga jij hem ook spelen? Of laat jij hem aan je voorbij gaan? Laat het ons weten in de comments!