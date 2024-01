Heroes Made in Asia groeit door

Volgende maand is het weer tijd voor het jaarlijkse festival Heroes Made in Asia. Wat ooit begon als het kleine zusje van Heroes Dutch Comic Con, is het in de loop der jaren steeds meer uitgegroeid tot een dag vullend evenement. Ook dit jaar zien we weer een groei in programma items, bezienswaardigheden en onderdelen waaraan bezoekers kunnen mee doen. Het aantal gasten waarvoor de fans langs kunnen komen groeit ook elk jaar waardoor er ook meer Q&A’s te zien zijn.

Op dit moment zijn er al vier special guests aangekondigd voor Heroes Made in Asia. We kunnen zien Laia Lopez een artist die bekend staat voor het werk aan diverse Mattel en Disney projecten. Daarnaast heeft ze twee eigen series genaamd Strawberry en Blue Moon. Paula Aranega is de volgende artist op de lijst. Zij is bekend van haar kenmerkende illustraties van bekende televisieseries en films. Sara Lozoya de volgende artist op de lijst van gasten heeft gewerkt aan videogames als Blasphemous, CriTales en TemTem. De vierde aangekondigde gast is de schrijver en vertaler Zack Davisson. Hij is bekend van onder andere Yurei: the Japanese Ghost, Yokai Stories en vertaler van de Eisner Award winnende titels van Shigeru Mizuki.

Naast de special guests zijn er een aantal bekende cosplayers die langs komen om de nieuwe cosplay contest op Heroes Made In Asia te jureren. Onder andere CaptainGhostly, Maolo Cosplay, Sayuri en Dobicos. Naast de cosplay contest en cosplay catwalk zijn er tal van andere dingen die je kunt doen. Zo zal er voor het eerst een D&D area zijn en zien we de bekende TCG stands terug. Ook zijn er diverse gaming toernooien en masterclasses te volgen. Daarnaast kunnen we ook weer culinair genieten van de diverse foodtrucks en stands. HMIA is er op 24 en 25 februari en de tickets zijn te koop op https://www.made-in-asia.nl/info/tickets/