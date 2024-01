Wat mag je precies verwachten van Helldivers 2?

Helldivers is een galactische actie-shooter waarin je als een Helldiver bijna letterlijk een hell in duikt. Deze hell neemt de vorm aan van een planeet die geteisterd wordt door een vijandelijke gedaante. Maar wat is Helldivers precies en wat doen we eigenlijk in deze game?

In een nieuwe video wordt de gameplay toegelicht van Helldivers 2. We krijgen een klein beetje achtergrond informatie en hoe we met deze informatie om moeten gaan tijdens het spelen. We beginnen ons Helldivers avontuur met een pas ontdooide soldaat. Want de Helldivers zijn puur getrainde vechtsoldaten die direct na hun training worden ingevroren. Zodra ze nodig zijn, worden ze uit de vrieskist gehaald. Je bent dus een soort Ola ijsraketje op een warme zomermiddag.

De meeste tijd in het spel spendeer je op een planeet, terwijl je aan het vechten bent. In de tijden dat je niet aan het vechten bent, zit je waarschijnlijk in het kwartierschip. In dit schip heb je een overzicht van de galactische map met al haar planeten. Per planeet zie je welke gevaren daar overheersend zijn.

Orders

Er zijn verschillende Orders in Helldivers die je kunt onderverdelen in Major- en Personal Orders. Een Major Order is een grote opdracht waar je met de hele Helldivers community naar toe werkt. Terwijl een Personal Order juist een opdracht is die je in je eentje aanneemt en kunt uitvoeren terwijl je werkt aan een Major Order. Een Personal Order kan bijvoorbeeld bestaan uit het vermoorden van een bepaald soort vijand met een bepaald soort wapen.

Operations

Onderverdeeld in een vroeg stadium en later stadium van de game zijn Operations. Dit zijn je missies. Op een laag niveau heb je maar enkele missies per Operation, maar hoe verder je komt, hoe meer dingen je moet doen per Operation. Een raketlancering Operation bestaat bijvoorbeeld uit het opstarten van de generator, reparaties en het vinden van lanceringscodes. Er zijn ook optionele missies die je tijdens een Operation kunt doen voor extra mogelijkheden in je aanpak.

Equipment en meer

Je uitrusting is belangrijk en een goeie uitstraling net zo goed. In Helldivers 2 kun je verschillende resources vinden om je schip uit te bouwen en bepaalde speciale aanvallen vrij te spelen en sterker te maken. Zo kun je tijdens je missies raketten laten lanceren vanuit je schip om je uit een benarde situatie te redden. Ook kun je verschillende medailles vinden en verdienen die je nodig hebt om uitrusting van hogere rangen vrij te spelen.

De developers kijken met je mee. Tijdens het spelen wordt de voortgang van een Major Order gemonitord door de ontwikkelaar. Gaat het iets te stroef? Dan geven ze je misschien wel bonus wapens. Gaat het te makkelijk? Dan kom je misschien plotseling voor een grote verrassing te staan.

Helldivers 2 is vanaf 8 februari verkrijgbaar op PlayStation 5 en PC met crossplay.