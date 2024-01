Old School RuneScape krijgt een officiële HD mode

Old School RuneScape, de op 2007 geïnspireerde versie van de langlopende MMORPG krijgt een officiële HD mode. Eerder verschenen er al fan-made HD filters voor de game, maar Jagex komt met een nóg betere toepassing ondersteund door hun eigen engine – Runetek.

Jagex stak een stokje voor de fan-made HD clients. Het zou de bot-detecting software om zeep helpen. Als goedmakertje, gaf de ontwikkelaar aan zelf bezig te zijn met een HD versie van Old School RuneScape. Onlangs delen de makers een eerste blik over wat spelers te wachten staat.

Old School RuneScape HD wordt een optie in de settings die spelers aan of uit kunnen zetten. Zonder HD spelen spelers verder op de manier zoals ze gewend zijn met de looks die identiek zijn aan het spel zoals deze in 2007 uitzag. Hetzelfde als nu dus. Met HD aan krijgen spelers een veel strakkere look voor de game met dynamisch licht, schaduwen en effecten zoals mist voor een realistische en authentieke look en feel voor de game.

Als extra optie worden wateroppervlakten aangepakt voor nauwkeurige reflecties en een nieuw watersysteem. Jagex wilt deze update er uit hebben vóór de release van Sailing voor de meest optimale ervaring in de nieuwe skill.

Tot slot worden skyboxes aangepakt die per gebied verschillend uit zien. Zo heb je ten allen tijden een ondergedompeld gevoel tijdens het spelen van Old School RuneScape HD en zie je dynamische lichten, objecten die lichtgeven, zoals kristallen of spreuken. De HD versie wordt ondersteund op PC, maar ook mobile. Een eerste speelbare testfase is binnenkort speelbaar.

OSRS HD wordt mogelijk gemaakt door de vernieuwde Runetek technologie die Jagex aan het implementeren is in het spel.