intheSpotlight: Final Fantasy VII Rebirth cast

intheSpotlight is begonnen en dat betekend dat we de gehele maand in het teken zetten van een game die eraan komt. Deze maand is het Final Fantasy VII Rebirth en in dit artikel gaan we eens langs de personages!

Een goed verhaal is belangrijk. Goeie karakters ook en de Final Fantasy VII Rebirth cast lijkt beide te gaan hebben. Een kleine samenvatting kun je lezen in dit artikel. Natuurlijk kan dit zorgen voor een paar spoilers van Remake en Rebirth, mocht je dit dus niet willen lees dan zeker later in de maand weer mee met andere artikelen!

Cloud Strife

Elk verhaal heeft een hoofdpersoon nodig. Het is dus vanzelfsprekend dat we dit artikel beginnen met Cloud Strife. Cloud is een beetje verward maar niet zonder reden. Hij heeft namelijk tijdens zijn tijd als Shinra genoeg meegemaakt. Wat we wel zien in Remake is dat Cloud steeds meer begint te geven om zijn team. Samen proberen ze een eind te maken aan Shinra maar ook aan Sephiroth!

Sephiroth

waar elk verhaal haar held nodig heeft is een vijand net zo belangrijk. In Final Fantasy VII Remake waren dit het bedrijf Shinra en Sephiroth. Deze laatste is gewoven aan Cloud tijdens het avontuur en is op verschillende momenten in de game te vinden. Hij is ook de laatste boss waar je tegen vecht. Er is op dit moment voor mensen die het origineel niet hebben gespeeld op de PlayStation 1 nog veel onduidelijk over Sephiroth. Maar dit komt vanzelf allemaal wel goed!

Zach

Wat is het verhaal van Zach aan het einde van Final Fantasy VII: Remake? Voor iedereen is dit gissen. Het karakter lijkt namelijk een ander pad te hebben dan mensen hebben gespeeld in het origineel en in de latere game Crisis Core. In Rebirth gaan we zeker meer zien van Zach en zijn verhaal en waarom hij zo belangrijk is voor de wereld!

Aerith

We ontmoeten Aerith helemaal in het begin van de game, het bloemenmeisje. Om vervolgens een stuk later weer haar tegen te komen in de kerk. Ze lijkt een connectie te hebben met de Whispers die we zien evenals een gave te hebben om vooruit in de tijd te kijken. Op het einde van Remake wordt ze gevangen genomen door Shinra en bevrijd het team haar. Wat Aerith haar verdere doel is in Rebirth gaan we natuurlijk zien!

Tifa

Tifa is een oude bekende van Cloud ontdekken we in de game. Toch vindt Tifa dat Cloud zich anders gedraagt dan normaal. Waarom dit zo is wordt zeker verder onderzocht in Rebirth. Tifa is deel van Avalanche een groep die strijd voor een betere wereld en vecht tegen het uitputten van de levensbron op aarde wat Shinra doet.

Nog veel meer

Red, Barret, Yuffie en nog veel meer namen zullen in Rebirth aan bod komen, elk met hun eigen verhaal en doel. De Final Fantasy VII: Rebirth cast is enorm! Nog even tot we aan de slag kunnen gaan met de game en meer over de personages te weten krijgen. Heb jij er al zin in?