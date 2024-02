Geen vervolg op bestaande PlayStation games tot april 2025

In de meest recente earnings call van Sony is bevestigd dat er tot minimaal april 2025 geen vervolg komt op bestaande PlayStation games. Een gloednieuwe IP wordt echter niet uitgesloten. Wat betekent dit voor de PlayStation tijdlijn?

Sony lijkt weinig haast te hebben om nieuwe spellen uit te brengen. Dat zien we na een redelijk rustig jaar in 2023 met enkele grote titels zoals Spider-Man 2. Verder zien we weinig nieuws verschijnen en hebben we tot op heden maar één game gepland voor 2024. Rise of the Ronin, een gloednieuwe IP in samenwerking met Koei Tecmo en Team Ninja (bekend van onder andere Nioh). Alhoewel Sony niet uitsluit dat er tot april 2025 een nieuwe IP verschijnt voor PlayStation 5, hoeven we geen vervolg te verwachten op bestaande franchises. Dat betekent in ieder geval dat we geen vervolg hoeven te verwachten op God of War, Horizon, Ratched and Clank, Uncharted, Death Stranding of The Last of Us. Alhoewel we veel van deze titels ook niet verwachten, is Sony verrassend stil als het aankomt op nieuwe aankondigingen. Een verrassende remake/remaster uit de PlayStation catalogus lijkt dus niet aan de orde te zijn dit jaar.

Maar wat dan wel?

We weten ondertussen dat Santa Monica, Naughty Dog en Firewalk werken aan een gloednieuwe IP voor PlayStation. Zo moet Concord dit jaar nog verschijnen op PS5 en PC in een zelfde soort stijl als Helldivers 2 ook verscheen op PlayStation 5 en PC.

Tovert Sony nog een aantal konijnen uit de hoge hoed voor het najaar van 2024, of houden we de stilte aan tot minimaal 2025? Naast de spannende vervolgen waar we niet op kunnen wachten, zien we ook graag waar Bend Studio mee bezig is. Zouden zij nog iets voor PS5 kunnen betekenen vóór 2025? Het zal in ieder geval geen Days Gone 2 worden.

