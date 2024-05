IntheSpotlight Senua’s Saga: Hellblade II: Psychotische Belevenis

Met de lancering van Senua’s Saga: Hellblade II om de hoek, blikt Dom Matthews, het brein achter Ninja Theory, terug op de intense reis om de ervaringen van Senua’s psychose tot leven te brengen. De game, doordrenkt met elementen van neurowetenschap en echte levenservaringen, belooft spelers een diepgaand inzicht te bieden in de complexiteit van geestelijke gezondheid

Toen het idee om een personage met psychose te portretteren ontstond, wist Ninja Theory meteen dat ze een enorm verantwoordelijkheidsgevoel hadden om dit onderwerp oprecht te begrijpen. Dit leidde tot een samenwerking met Professor Paul Fletcher van de Universiteit van Cambridge en uiteindelijk met Recovery College East en andere individuen die de duisternis van psychose hebben doorstaan.

Matthews benadrukt de evolutie van deze samenwerking, van een zoektocht naar kennis tot een creatieve samensmelting. De openheid en toewijding van hun partners hebben niet alleen Senua’s ervaringen authentiek weergegeven, maar ook haar karakter en verhaal verrijkt.

De impact van Senua’s reis in het eerste deel, Hellblade: Senua’s Sacrifice, was diepgaand. Fans prezen het spel omdat het inzicht bood in psychose, begrip creëerde en empathie bevorderde. Nu Senua’s Saga: Hellblade II op het punt staat te worden gelanceerd, hoopt Matthews opnieuw spelers een glimp te bieden van het complexe web van psychose, met begrip voor de diepgaande uitdagingen van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Enkele weken geleden was hij dan ook enthousiast om het podium te delen met met collega's bij Hellblade: A Journey of the Mind, een conferentie die werd georganiseerd in samenwerking met Cambridge Neuroscience en gewijd was aan het verkennen van het thema van hoe Senua's psychose tot leven zijn gekomen in de opkomende game. De conferentie herinnerde Dom aan de diepe en waardevolle samenwerking met de vele parners op het gebied van geestelijke gezondheid, een bijzondere groep mensen die zich gedurende ons ontwikkelingsproces hebben ingezet om te helpen het verhaal van Senua te vertellen.

Door de fusie van neurowetenschap en levenservaring belooft Senua’s Saga: Hellblade II niet alleen het publiek te betoveren met zijn meeslepende verhaal, maar ook gesprekken over geestelijke gezondheid aan te wakkeren met empathie en begrip als kernwaarden. Laten we ons verliezen in de diepten van Senua’s geest en samen nieuwe inzichten ontdekken in deze grensverleggende game.

