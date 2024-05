Assassin’s Creed: Shadows onthuld, slaat last-gen over

Er zijn al veel leaks geweest omtrent Assassin’s Creed: Codename Red, de volgende game uit de serie. Red heeft eindelijk een zeer officieel naam gekregen, namelijk Assassin’s Creed: Shadows. Ook hoeven we niet lang meer te wachten op de eerste trailer!

Ergens in Japan is een groot beeld opgedoken die meer informatie deelt over wanneer we de eerste cinematische trailer kunnen verwachten, namelijk op woensdag 15 mei om 18:00. De pagina op X is ook helemaal omgetoverd in een Japans thema als voorbereiding op de aankondiging.

Assassin’s Creed Codename Red becomes Assassin’s Creed Shadows.

Tune-in for the Official Cinematic World Premiere Trailer on May 15, 9 AM PT.#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/xc1Q10N4Vh — Assassin’s Creed (@assassinscreed) May 13, 2024

Na deze trailer zullen we verder niet lang meer hoeven wachten op de eerste gameplay beelden, deze zullen tijdens Ubisoft Forward op 10 Juni onthuld worden.

Wat is Assassin’s Creed: Shadows?

Wat kunnen we verwachten van het nieuwste spel in de Assassin’s Creed-serie? Assassin’s Creed Shadows speelt zich af in het oude Japan, zoals eerder gemeld door IntheGame. Het wordt ook verwacht dat een van de twee protagonists van het spel gebaseerd zal zijn op de echte Afrikaanse samoerai genaamd Yasuke. Terwijl het 2de personage een ninja (Assassin) character zal worden die waarschijnlijk de naam Naoe heeft. De game zal een grotere focus krijgen op stealth en wordt ontwikkeld door Ubisoft Quebec die onder andere verantwoordelijk waren voor Assassin’s Creed: Syndicate en Odyssey.

Voor welke consoles?

Wanneer Assassin’s Creed Shadows later dit jaar wordt gelanceerd, markeert het een nieuw tijdperk voor de franchise, aangezien het niet zal worden uitgebracht op last-gen consoles. Volgens meerdere beweringen, waaronder die van bekende insider Shinobi602, zal de game niet worden uitgebracht op PlayStation 4 of Xbox One. Dat betekent dat het spel alleen beschikbaar zal zijn op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Het is voor het eerst sinds de lancering van Assassin’s Creed Unity de nieuwste Assassin’s Creed-game niet beschikbaar zal zijn op last-gen platforms.

Assassin’s Creed Shadows staat gepland voor lancering in de herfst van 2024. De precieze datum zal spoedig bekend gemaakt worden.

Nog meer leaks!

Een dataminer heeft verschillende details onthuld over de aankomende Assassin’s Creed: Shadows post-launch content. De dataminer, genaamd @Ubisoft_Frax, heeft verschillende nieuwe details en prijzen voor de post-launch content van de game weten te vinden. Volgens de dataminer zal Shadows worden gelanceerd met minstens twee nieuwe uitbreidingen na de lancering voor $ 25 elk, of je kunt de Season Pass kopen voor $ 40.

Naast de post-launch content heeft de dataminer ook de prijzen onthuld voor de aankomende Helix-valuta om in-game items te kopen.

500 Helix – $/€5

1050 Helix – $/€10

2300 Helix – $/€20

4200 Helix – $/€35

6600 Helix – $/€50

Het is momenteel onduidelijk hoe de content in-game geprijsd zal worden, maar het zal waarschijnlijk gebruikt worden binnen Infinity, de centrale hub voor Assassin’s Creed die met Shadows zijn intrede zal maken. Assassin’s Creed Infinity – de nieuwe centrale hub voor alles wat Assassin’s Creed is en waar het ‘modern day’ verhaal zich zal plaatsvinden. Door gebruik te maken van één hub zodanig zal de serie ook overstappen naar één unified engine genaamd de ‘Anvil Pipeline’, wat ontwikkeling tussen games soepeler zal laten verlopen en de serie visueel zal laten profiteren van ray-traced global illumination en virtual geometry.

Ben jij al enthousiast over de toekomst van Assassin’s Creed: Shadows? Of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.