Review: Sea of Thieves

Sinds de eerste Alpha versie van Sea of Thieves ben ik enthousiast over de piratengame van Rare. Deze unieke en speelse game is ontzettend leuk om te spelen met je vrienden. Tot recent kon je alleen spelen met vrienden op Xbox of PC, maar na jarenlang rondzeilen is Sea of Thieves ook aangekomen op de blauwe havens van PlayStation.

Sea of Thieves is een gigantische piraten sandbox waar je afzonderlijke kleine verhalen kunt volgen om jouw piratenlegende te laten groeien. De game is na het begin ontzettend gegroeid. Zeemonsters, nieuwe wapens, cosmetische aanpassingen voor je schip en piraat en zelfs een hele questlijn rondom de Pirates of the Caribbean. En al deze content is vanaf dag één beschikbaar voor PlayStation spelers. Ontzettend veel dus, dat ook wel een beetje overweldigend kan aanvoelen. Vooral voor terugkerende piraten. Al je gezeilde uren op PC of Xbox zijn namelijk niet voor niets geweest als je beslist om de game opnieuw te spelen op PlayStation. Al je voortgang en comsetische aanpassingen neem je mee en wordt centraal opgeslagen zodat je op ieder platform verder kunt spelen. Een unicum!

Sea of Thieves

In zijn kern is dit een piratengame waarbij het vooral draait om het varen en het zoeken van schatten, oplossen van raadsels en noem maar op. Alles heeft een sterk piratenthema en open world PVP staat standaard aan. Deze piratengame kent de allerbeste physics als het aankomt op water en het besturen van een schip. Je kunt tot 4 spelers in een co-op sessie spelen en afhankelijk van het aantal spelers in je sessie krijg je een schip in een bepaalde grote. Als je met 4 spelers speelt, heb je een groot schip en staan alle handige dingen op het schip een beetje uit elkaar. Hierdoor moet je dus goed communiceren en samen spelen om er voor te zorgen dat je de juiste koers vaart, de wind je zeilen de juiste richting op stuurt en noem maar op. Als je in je eentje speelt krijg je een klein bootje waar alles veel beter in handbereik is zodat je al deze taken in je eentje kunt uitvoeren.

Eenmaal zeilend en wel is het van belang om genoeg spullen bij je te hebben om jezelf te genezen en om het schip te repareren indien nodig. Een aantal kanonskogels om vijanden te weren zijn ook geen overbodige luxe. De zee kent verschillende gevaren zoals een Kraken, Megolodon, spookschepen, maar ook andere spelers. Afhankelijk van waar jij of jouw crew op dat moment zin in heeft, selecteer je een missie uit een van de veel verschillende outposten. Deze missies kunnen simpele “X marks the spot” missies zijn, waarbij je naar het kruisje op het aangegeven eiland moet zoeken. Graaf de kist op en breng deze naar de persoon waarvan je de quest hebt gekregen om je beloning en roem in ontvangst te nemen. Maar quests kunnen ook bestaan uit meerdelige raadsels en opdrachten die je brengen naar nog grotere schatten of uitdagende gevechten met groepen vijanden of bazen. In bijna elk geval krijg je een schat of relikwie dat je moet terugbrengen naar een outpost. Soms zijn schatten voorzien van een vloek waardoor het bemachtigen van de schat net het halve werk is. Zo is er een huilende kist die je schip langzaam vult met water en er voor zorgt dat je binnen no-time aan het zinken bent als je even niet oplet.

Naast het bemachtigen van een schat of relikwie zijn er andere spelers die de wateren trotseren met hun eigen missies. Ze kunnen ook even geen zin heb in een missie en juist echt de piraat uitgangen door aan de slag te gaan met PVP. Tenzij je speelt in een privé sessie kunnen andere spelers je altijd aanvallen en je schatten veroveren als je overmeesterd wordt. En dit is meteen een van de leukste dingen in Sea of Thieves. De PVP in deze game kan soms zo ontzettend spannend zijn omdat er veel op het spel kan staan. Zo kun je verschillende tactieken inzetten om snel af te rekenen met muiters. Zo is de favoriete tactiek van onze crew om altijd een krat dynamiet te verstoppen in ons kraaiennest en deze als de bliksem te verplaatsen naar het ruim van een vijandig schip als iemand onze schatten probeert te stelen. Zodra het dynamiet ontploft in het ruim van een schip is de schade bijna niet op tijd te herstellen!

Er is zo veel!

PlayStation gamers worden letterlijk overspoeld met content vanaf het moment dat ze aan de slag gaan met Sea of Thieves. Voor mij als terugkerende speler na een hele poos niet gespeeld te hebben was het enorm wennen en zoeken. Ik wist niet meer precies wat ik allemaal kon en moest doen. Door het hoge zandbak gehalte van de game is er gelukkig ook weinig wat je echt fout kunt doen en moet je er gewoon mee gaan spelen. Dat deed ik dus en binnen enkele minuten was ik alweer onderweg naar de gezonken Black Pearl om de eerste quest te voltooien binnen de Pirates of the Caribbean storyline. Deze was enorm tof gemaakt met puzzels en verschillende stukjes waar je te lijf gaat met vijanden.

Er is zoveel te doen in Sea of Thieves dat je echt de piraat kunt gaan uithangen met je vrienden en “met je vrienden” is wel echt een sleutelbegrip in deze game. Je kunt deze game best in je uppie spelen, dat werkt prima, maar je merkt echt dat deze game is gebouwd voor multiplayer. Dan is deze game ook echt het aller leukst, grappigst en spannend.

Verder heeft de PlayStation versie eigenlijk alle content die je ook vindt op PC en Xbox, met uitzondering van enkele cosmetische aanpassingen die platform specifiek zijn, zoals de “Duke” skins voor je schip. Naast alle content zijn er enkele PlayStation specifieke features waaronder haptische feedback en adaptieve triggers die we ondertussen wel gewend zijn geraakt in games op de PlayStation 5.

Verdict

De PlayStation versie van Sea of Thieves is waterdicht en doet niet onder aan de Xbox of PC versie. Met kleine toevoegingen zoals de adaptieve triggers en haptische feedback maken dit zelfs de meest complete versie van Sea of Thieves op de markt. Dat gecombineerd met cross-save waardoor je zelfs met eerdere uren op Xbox en PC verder kunt varen op PlayStation 5, maken dit een van de, als niet de beste port ooit gemaakt. Rare en Microsoft hebben deze speciale game met respect behandeld en deze vlekkeloos multiplatform gemaakt zonder eigenlijk enige vorm van compromis te hebben moeten maken.

Gespeeld op PlayStation 5 9/10 Sea of Thieves op de PS5 - 9/10 9/10