Assassins Creed Shadows key-art lekt dag voor officiële onthulling

Verschillende nieuwe afbeeldingen van de key-art van Assassin’s Creed Shadows zijn online gelekt voorafgaand aan de officiële onthulling van het spel, morgen zal de eerste trailer online komen om 18:00 uur Nederlandse tijd

De afbeeldingen werden voor het eerst gepost door dataminer /u/fraxR6, die informatie en afbeeldingen heeft hij verkregen uit de backend van de Ubisoft-winkel. Hoewel de originele afbeeldingen sindsdien zijn verwijderd, heeft Mike Straw van Insider Gaming de afbeelding inmiddels geüpload naar op X.

New key art and what could be the cover art for Assassin’s Creed Shadows has been leaked ahead of Wednesday’s reveal trailer. #ACShadows #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/PJLwRLwq4l — Mike Straw of Insider-Gaming.com (@MikeStrawMedia) May 14, 2024

De afbeeldingen bevestigen wat we gister deelde, namelijk dat het spel twee protagonisten zal bevatten, een mannelijke samoerai genaamd Yasuke en een vrouwelijke Shinobi genaamd Naoe. Maar dat is niet alles wat de dataminer heeft weten te ontfutselen, ook zijn er wat details gelekt over het begin van de game.

Leaks over het verhaal? (spoilers na dit punt)

Het verhaal van Yasuke begint met tragedie en in tegenstelling tot zijn echte verhaal, is zijn verhaal herschreven. In Assassin’s Creed Shadows is Yasuke een slaaf die op een slavenschip reisde toen het werd aangevallen en iedereen werd gedood, inclusief zijn geliefde, maar hij overleefde. Yasuke werd vervolgens gered en naar Japan gebracht, waar hij de weg van de samoerai leerde onder dienst van Nobunaga.

Het is begrepen dat aan het begin van het spel Naoe en Yasuke felle vijanden zijn, maar later bondgenoten worden in hun streven naar de eenwording van Japan.

Buiten Yasuke en Naoe zullen we natuurlijk ook andere historische personages tegenkomen, waaronder; Fujibayashi Nagato (de vader van Naoe), Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide, Hattori Hanzo (terugkerend personage die bekend is van Assassin’s Creed: Memories), Toyotomi Hideyoshi, Kōdai-in (de vrouw van Hideyoshi), Oichi, Ashikaga Yoshiaki, Akechi Kagemitsu, en meer.

Deze informatie kan foutief zijn, neem het dus met een flinke schep zout.

Wat vind je van de key art van Assassin’s Creed Shadows? Laat het ons weten in de reacties hieronder!