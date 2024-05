Review: Sand Land

Sand Land, de minder bekende en kleinere manga van legendarische mangaka Akira Toriyama. De kleinschalige manga is omgetoverd tot een film, manga en nu ook een game dankzij de makers van One Piece Odyssey en Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl, ILCA. Hoe is de game? Speelt het lekker, hoe ziet het er uit en hoe zit het verhaal in elkaar? Dat leggen we je graag uit.

Alvorens we aan de slag zijn gegaan met de Sand Land game hebben we ons nodige huiswerk gedaan. Uiteraard zijn we allemaal bekend met het grote werk van Akira Toriyama, wat we allemaal Dragon Ball noemen. Sand Land, was voor mij buiten naam, nogal onbekend. Gelukkig ging ik precies op tijd aan de slag met mijn huiswerk, want de Sand Land anime serie was kortgeleden toegevoegd op Disney +. Deze anime neemt het basisverhaal van Sand Land met breidt deze uit met nieuwe personages en een heel nieuw toegevoegd verhaal. En dit verrijkte verhaal gaan we ook ontdekken in de game. Het duurt niet lang voordat je tijdens het spelen ontdekt dat beide “Sand Lands” elkaar versterken en aanvullen, dan heb ik het dus over de anime en de game.

Open World RPG

Sand Land is een open wereld RPG met een enorm kleurrijke uitstraling die je sterk laat denken aan games waar Akira Toriyama’s werken eerder in verschenen. Denk bijvoorbeeld aan Dragon Quest en de verschillende soorten Dragon Ball games. Vooral de personages, vijanden, architectuur en voertuigen lenen heel veel gelijkenissen uit Dragon Ball en Dragon Quest. De wereld zelf is voor het eerste gedeelte van de game vooral eentonig omdat het zich afspeelt in een woestijn zonder water. De afwezigheid van water is direct waar het verhaal om draait in eerste instantie.

De wereld is vrij groot en er is heel veel te doen met verrassend weinig restricties vanaf het begin van de game. Zodra je de eerste keer de open wereld trotseert mag je al vrij veel ontdekken. Dit is verre van aan te raden omdat je de nodige upgrades bezit om echt goed te verkennen. Er zijn rondlopende vijanden, grotten en verschillende kisten met ieder hun eigen loot die je nodig gaat hebben om jezelf sterker te maken gedurende je speeltijd. Je eigen personage maak je sterker door middel van perks die je krijgt door level up te gaan. Dit geld ook voor je medereizigers. Op het gebied van uitrusting is er vrij weinig wat jouw personage sterker maakt. Het vechten met handen en voeten is dan ook niet de focus in Sand Land. Deze game nodigt je namelijk uit om volledig groots uit te pakken met verschillende soorten machines om mee te vechten. Tanks en Mechs. Dat zijn je beste vrienden in exploration en combat. En deze mechanische gedaantes mag je van onder tot boven helemaal zelf samenstellen op het gebied van looks, maar ook qua arsenaal en functie.

Jouw voorkeur in speelstijl reflecteer je in dit spel dus door jouw mechs zodanig uit te rusten met wapens die passen bij jouw speelstijl. In het begin is dit nogal gelimiteerd, maar het duurt niet lang voordat je de eerste aanpassingen kunt doorvoeren om zo iets anders ten strijden te trekken.

Nadat je het gros van de woestijn hebt verkend, trek je met je metgezellen naar de Forest Land. Dit is een heel nieuw gebied in de Sand Land wereld die niet in het oorspronkelijke verhaal zat. Dit gebied brengt een heel nieuw verhaal met zich mee met nieuwe personages, uitdagingen en gameplaymogelijkheden. De Forest Land werd eerder ook al in de anime getoond waarbij onder andere de nieuwe personage Ann werd geïntroduceerd. Deze personage leren in de game al veel eerder kennen. Hierbij zie je dat we ondanks de Sand Land manga als uitgangspunt nemen, er hier en daar wordt afgeweken en het ook voor de doorgewinterde Sand Land fans spannend kan blijven.

Relaxed en laagdrempelig

Sand Land is geen typetje Elden Ring, Dragon’s Dogma of Dragon Quest 11. Het is een vrij eenvoudig, relaxte en luchthartige open wereld RPG die je vooral niet heel serieus moet nemen. De game is niet gemaakt om je omver te blazen met de nieuwe technologie of om je te verbluffen met diepgaande game mechanics of uitdagende baasgevechten. Het is je vrij recht voor je raap anime RPG. Ik had dit van te voren ook wel verwacht en ik vond dit dan ook een heerlijke laid back game ook doorheen te spelen met een paar uurtjes per dag. De game is daarom ook meer dan geschikt voor een jonger publiek die geïnteresseerd is het zelf knutselen met onderdelen van tanks en robots om zo een hele milde kant van RPG elementen te ontdekken.

Dit milde wordt ook door vertaald naar de manier waarop het verhaal wordt verteld. Zoals ik al zij verrijken de anime en de game elkaar en verschillende ze op sommige momenten van elkaar. Over het algemeen zit er geen zwaar plot in de game en is het verhaal heel eenvoudig en goed te volgen. De charme ligt vooral bij de verschillende personages die enorm veel met elkaar in contact staan via tussenfilmpjes en dialogen tijdens het spelen. Er is ook voldoende diepgang te vinden in de personages zo leer je ze vrij goed kennen en zie je duidelijk dat iedereen een heel ander karakter heeft en deze soms goed met elkaar klikken en soms ook ietwat botsen.

Waar ik zelf bang voor was, is dat de game geen unieke filmpjes zou gebruiken, maar scenes zou recyclen uit de anime. Dat is gelukkig niet het geval waardoor alles in deze game heel uniek is en niet een aan elkaar genaaid stuk voelt tussen de verhalende cutscenes uit de onlangs verschenen anime serie.

Verdict

Sand Land is een vermakelijke open world RPG die duidelijk is gericht op een breed publiek waaronder veel jonge spelers. Maar ook volwassen mannen van bijna 30 kunnen hier zeker van genieten. Daarbij moet ik zeggen dat de tekenstijl en de charme van de personages vooral de hoofdrol spelen in deze game. Al is dat voor veel waarschijnlijk ook de reden om Sand Land op te pikken, als mogelijk laatste creatie met het werk van de legendarische Akira Toriyama. De game kent verder genoeg content, prikkels en uitdaging om je door het verhaal heen te trekken met vermakelijke gameplay en een groot gehalte aan exploration en customization!

Gespeeld op PlayStation 5 7/10 Sand Land - 7/10 7/10