Call of Duty dropt eerste teasers voor Black Ops 6

Activision heeft het marketingknopje omgeschakeld. Net voor de zomer beginnen Activison en Microsoft langzaam met de eerste teasers voor de nieuwe Call of Duty game via een obscure website. De uitstraling van enkele tekeningen komen overeen met het logo die Microsoft heeft gebruikt om hun Extended Showcase aan te duiden. Dit gaat over de nieuwe Black Ops game!

Call of Duty Black Ops 6 is de nieuwe Call of Duty game voor dit jaar en deze gaat in de volksmond ook wel rond als Call of Duty Black Ops: Gulf War. Gisteren is Activision begonnen met het uitdelen van de eerste teaser filmpjes in traditionele Black Ops fashion. Dit soort video’s hebben we eerder gezien binnen deze sub-franchise en de community slokt het op als heilig bronwater.

Wil je de teasers een voor een kijken? Bezoek dan deze website om zelf alle geheimen uit de teasers te ontdekken. Op dit moment zijn er 6 channels, maar werken alleen channel 1 en 6. De andere channels worden waarschijnlijk langzaam aangevuld met extra teasers. Maar 6 kanalen dus voor de zesde Black Ops game. Dit kan geen toeval meer zijn.

Hoogstwaarschijnlijk wordt de game in zijn volledigheid onthuld vóór 9 juni. Op deze datum is namelijk de Xbox showcase. Na deze showcase volgt er een [Redacted] Direct over een geheimzinnige game. De geheimzinnige game waar deze teasers dus over gaan.

Blijf ons volgen. Zodra Microsoft en Activision meer delen rondom de nieuwe Call of Duty, lees je het op de website!