Metal Gear Solid Δ: Snake Eater releasedatum in 2025?

Er doen geruchten de ronde dat Metal Gear Solid Δ: Snake Eater gepland staat voor een release in 2025

Deze informatie komt van de betrouwbare dataminer en leaker bilbill-kun, die vaak gedetailleerde informatie verkrijgt via datamining van websites. Als we bilbill-kun mogen geloven zal een officiële aankondiging niet lang op zich laten wachten, mogelijk al binnen de komende 10 dagen.

Dit zou perfect samenvallen met Summer Game Fest, dat op 7 juni van start gaat. Bilbill-kun speculeert zelfs dat de onthulling mogelijk een dag eerder, op 6 juni, kan plaatsvinden. De voorlopig geplande releasedatum staat op 31 december 2025, wat erop wijst dat de game ergens in 2025 zal uitkomen. Dit wijkt af van de eerdere schatting van een release in 2024, zoals door PlayStation aangegeven op hun Playstation Showcase event van 2023.

“METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER is een getrouwe remake van MGS 3: Snake Eater. Een nieuwe generatie spelers en trouwe fans kunnen het oorsprongsverhaal van de beroemde BIG BOSS ervaren en zien hoe zijn legende werd gesmeed in het vuur van Operatie Snake Eater. METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER zal beschikbaar zijn voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, en Steam​.

Daarnaast heeft de leaker ook de prijzen van de aankomende edities onthuld:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Standaard Editie (PS5 / Xbox Series X) : US$69.99

: US$69.99 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Collector’s Edition (PS5 / Xbox Series X): US$199.99

Konami heeft bekendgemaakt dat de Metal Gear-serie sinds de lancering van de eerste game in 1987 meer dan 60 miljoen exemplaren heeft verkocht.

De aankondiging van de remake van MGS 3: Snake Eater is ongetwijfeld een spannend moment voor fans van de franchise en spelers die ernaar uitkijken om dit iconische spel opnieuw te ervaren.

Ben jij al enthousiast bij het feit dat MGS zijn terugkeer maakt, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden!