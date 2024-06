Guild Wars 2: Janthir Wilds aangekondigd

De vijfde expansion voor Guild Wars 2 werd vandaag aangekondigd, waar spelers de Janthir Wilds mogen gaan exploreren. Wij nemen jullie mee in alle informatie die jij nodig hebt!

Janthir Wilds was hier en daar al op Reddit gespeculeerd als vervolg op Secrets of the Obscure. Voor het eerst kunnen spelers genieten van een aantal nieuwe features, waaronder het hebben van je eigen huis en nog veel meer. Om te beginnen, kijk de trailer hier beneden.

Janthir Wilds

Dit gebied geeft enorme Horizon Zero Dawn vibes, een wilde eeuwenoude jungle met een eigenaardige vibe. het is een gebied dat constant zal veranderen met verschillende weersomstandigheden, stormen en meer elementen die de map dynamisch maken. Het is een gevaarlijk gebied en om deze te trotseren zal je een sterke mount nodig hebben. Om die reden wordt de Warclaw mount opnieuw gebouwd, speciaal voor PvE. Deze speciale abilities gaan een enorm groot effect hebben op hoe jij door de Janthir Wilds heen rijdt. Je vind en communiceert met nieuwe culturen en het is een direct vervolg op SotO. Er zullen nieuwe meta events zijn en daarnaast verschijnen de Titans, die je moet stoppen om de Wilds te waarborgen!

De twee speelbare maps zijn Lowland Shore en Janthir Syntri, met een derde map in een latere update.

Nieuwe features

Buiten al het mooie hierboven, zal er voor het eerst in 2019 een volledig nieuwe raid verschijnen. Deze zal opgebouwd worden door de 3 grote Janthir Wilds updates heen. Daar hangt natuurlijk ook de optionele challenge mode aan vast, dat wordt lachen!

Herinner je de Paragon in Guild Wars: Nightfall nog? Die dude met z’n speer, de speer die we in Guild Wars 2 alleen maar onderwater mochten gebruiken? Eindelijk, ein-de-lijk komt die speer nu naar het land boven water. Er is een beta voor de speer op 27 juni, tot en met 30 juni, dan kan je hem al proberen. Alle professions krijgen een unieke manier om die speer te gebruiken, dus daar kijken wij enorm naar uit!

Daarnaast, en hier is nog niet veel over bekend, krijgen we een re-work op player housing. Deze feature zit al heel karig in de game, waar je vooral je nodes kwijt kan. Nu komt er dus een hele nieuwe manier om je eigen plekkie te hebben, waar je ook vrienden en guild leden uit kan nodigen! Als allerlaatst zal Guild Wars 2 naar Epic Games Store komen!

Guild Wars 2: Janthir Wilds verschijnt op 20 augustus 2024, ben jij er klaar voor?!