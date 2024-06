Summer Game Fest: Black Myth Wukong toont Collector’s Edition

Black Myth Wukong, de souls-like uit China verschijnt deze zomer alweer. Tijdens Geoff Keighley’s Summer Game Fest werden nieuwe beelden getoond van de game. De trailer sluit af met de eerste beelden van de edities van de game, waaronder een Collector’s Edition.

Een van de meest geanticipeerde games van dit jaar is Black Myth Wukong. Een souls-like titel afkomstig van een tot nu toe onbekende Chinese studio. De game wist tijdens haar eerste onthulling de nodige blikken al te vangen door haar prachtige visuals. Het lijkt er op dat de game alleen maar mooier is geworden, want ook in de nieuwste trailer barst de game van charme.

We hoeven niet lang meer te wachten om met de game aan de slag te gaan. 20 augustus 2024 is het zover. Dan verschijnt de game wereldwijd voor Xbox Series, PlayStation 5 en PC. Ben je naar Gamescom 2023 geweest? Dan heb je de game misschien daar al kunnen checken!