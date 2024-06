Summer Game Fest: Dragon Ball Sparking! ZERO release datum

Fans van Budokai Tenkaichi opgelet, de nieuwe Dragon Ball IP genaamd Sparking! ZERO kan eigenlijk gezien worden als een nieuw deel van de Budokai reeks! De game krijg nu een release datum: 11 oktober 2024!

In Dragon Ball: Sparking! ZERO kunnen we meer personages spelen dan ooit tevoren. Van Ultra Instinct Goku tot aan Radditz, iedereen die je wilt spelen zal waarschijnlijk speelbaar zijn. Dan is er nog de ‘What Ifs’ waar iedereen zo hard over aan het speculeren is, dit zou betekenen dat de game meer vrijheid heeft in storytelling dan elke andere DBZ game. What Ifs zouden namelijk betekenen dat de verhaallijn zoals wij hem kennen aangepast kan worden met een ‘wat als dit gebeurd was‘ manier van denken. Denk aan: Wat als Goku degene was die Majin werd, in plaats van Vegeta? Hoe dan ook, check de release datum trailer hier beneden!

Dragon Ball: Sparking! ZERO verschijnt op 11 oktober 2024, heb jij er zin in? Laat het ons weten!