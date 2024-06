Summer Game Fest: New World Aeternum komt naar console

New World, Amazon’s eerste grote MMORPG, komt naar console toe onder de naam Aeternum. De game zal 15 oktober verschijnen voor zowel Playstation 5 als Xbox Series X/S. Check hier de trailer!

New World is een MMORPG gemaakt door Amazon Studios. in een wereld waar MMO’s lang niet meer zo groot zijn als vroeger, heeft New World wel relatief veel aandacht getrokken en zich zelfs gemengd met namen als Elder Scrolls Online, World of Warcraft en Guild Wars 2. New World werd gemengd ontvangen op de initiële launch.

De game had issues, maar er waren enorm veel mensen aan het spelen. Helaas is die player base enorm gekelderd door de keuzes die Amazon Games gemaakt heeft. Ook als je kijkt naar de trailer van Aeternum, dan zie je dat deze niet goed ontvangen wordt, gezien mensen al een lange tijd zonder nieuwe en relevante content zitten. Buiten dat zit de trailer vol oude beelden. Spelers hadden meer verwacht dan alleen de console aankondiging.