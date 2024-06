Discord komt nu écht naar de PlayStation 5

Discord wordt binnenkort volledig geïntegreerd in de software van de PlayStation 5. Hierdoor heb je geen PC of smartphone applicatie meer nodig om mee te doen met een gesprek op Discord. Deze functionaliteit wordt de komende weken uitgerold in de verschillende regio’s.

Je hebt binnenkort geen telefoon of PC meer nodig om mee te doen met een gesprek op Discord via je PlayStation 5. Er komt een Discord icoontje in het Game Base menu van de PlayStation 5 waarmee je direct een gesprek in kunt stappen. Je kunt zowel een persoonlijke groep, als een spraakkanaal van een server joinen via deze nieuwe manier. Ook ontvang je direct op je PlatyStation 5 een notificatie als een andere Discord gebruiker je probeert te bellen.

Tot voor nu functioneerde Discord op PlayStation 5 enkel met de app of PC, waarbij je de optie kon selecteren om het gesprek over te dragen naar de PlayStation. Check bovenstaande video om te zien hoeveel makkelijker dat vanaf de update kan. De update wordt als eerste uitgerold in Azië. Europa volgt daarna, vervolgens zijn Australië, Nieuw Zeeland, het Midden Oosten en Amerika aan de beurt. Je hebt voor deze update wel de laatste versie van de PlayStation 5 firmware nodig.

Je PlayStation profiel delen?

Je kunt binnenkort ook je PlayStation profiel delen met anderen via een berichten-app of wat dan ook. Zo kunnen andere jou gemakkelijk toevoegen om vervolgens bijvoorbeeld een gesprek op te zetten om zo één van de vele uitdagende content in de nieuwe Destiny uitbreiding te spelen, bijvoorbeeld.

Ben jij blij met deze update?