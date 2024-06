Trophies/ achievements helaas niet aanwezig in Shadow of the Erdtree

Trophy/ Achievement hunters, sterkte! Elden Ring: Shadow of the Erdtree zal namelijk geen ‘pling’ geluidjes geven bij het behalen van iets uitzonderlijks. Het is voor het eerst dat een FromSoft dit op deze manier aanpakt. Wachten op een Ultimate Edition dan maar, in ieder geval voor je trophies?

Elden Ring’s eerste en gelijk laatste DLC zal geen Achievements (Xbox) of Trophies (Playstation) hebben. Dit is enorm verdrietig nieuws voor de jagers onder ons, waaronder onze halve redactie. Maar goed, dit mag de pret uiteraard niet drukken! Elden Ring: Shadow of the Erdtree is een DLC die volgepropt zit met mysterieuze grotten, nieuwe wapens, nieuwe enemy types, enorm veel boss fights. Hoe dan ook, genoeg te beleven en ontdekken, alleen zonder de enorme satisfying geluidjes van je beloning prompt.

Waarom geen trophies?

Waarom deze keuze is gemaakt, weet niemand. Ook is er niet duidelijk of er in de toekomst wel achievements bij gaan komen, eventueel in een Ultimate Edition of iets in die richting. Helaas kunnen we hier niks over kwijt, maar zodra wij iets weten, weet jij het ook direct! Wat we wel voor je hebben, is de laatste trailer voor de DLC, die vandaag uit komt…

Elden Ring vs. Shadow of the Erdtree

Elden Ring verscheen ongeveer 2 jaar geleden en blies de wereld omver met geweldige gameplay, een enorm dynamische kijk op open world design, innovatie in combat en nog zo, zoveel meer! Nu is het tijd voor jullie, als Tarnished, om de boel weer op z’n kop te zetten. Shadow of the Erdtree kan tot 70 uur van jouw leven opslokken, maar je kan de story ook in een uurtje of 20 uitspelen. Het moet volgens spelers een enorme uitdaging zijn, vooral tegenover hoe toegankelijk de base game was. Toch geven veel reviews al aan dat de DLC misschien nog wel beter is dan de base game.

Ga jij deze immens grote DLC spelen? Laat het ons weten in de comments of op social media!