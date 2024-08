intheSpotlight | Star Wars: Outlaws onthuld season pass

Ubisoft zou Ubisoft niet zijn als we niet een zeer uitgebreide post-launch aan expansions konden verwachten voor Star Wars: Outlaws. De extra story content beloofd ons bekende gezichten uit het Star Wars universum te laten ontmoeten en zet nieuwe avondturen op voor Kai Vess en haar trouwe compagnon Nix.

Het eind van deze maand, na de gekte van Gamescom kunnen we eindelijk afreizen naar een Galaxy Far Away. Eerder deze maand onthulde we dat Star Wars: Outlaws onze spotlight zou krijgen gezien we op de redactie allemaal al enthousiast beginnen te worden voor de game. Maar zal dit enthousiasme ook blijven plakken na dat we de game helemaal grijs hebben gespeeld? Als het aan Ubisoft ligt wel natuurlijk daarom onthullen ze alvast de gehele season pass roadmap die tot de lente van 2025 zal duren.

Season Pass Story 1: Wild Card

Tijdens de eerste trekt Ubisoft direct een zeer bekend gezicht van stal. Deze gehele expansie zal namelijk draaien om het infiltreren van een Sabacc toernooi (het bekende kaartspel uit het Star Wars universum). Hier gaat echter iets mis en daar komt ze een (voor ons) bekende tegen. Wie zou je anders verwachten bij een Sabacc toernooi dan de enige echte Lando Calrissian. De uitbundige scoundrel, gokker en maat van Han Solo gaat je helpen tijdens dit avontuur, of zal die je juist tegen zitten om zijn eigen gewin te bevorderen?

Deze eerste grote story expansion staat gepland voor Fall 2024 en zal 2 cosmetische bundels bevatten namelijk de Hunters Legacy en de Cartel Ronin packs.

Kay is hired to infiltrate a high-stakes Sabacc tournament, but as she crosses paths with the notorious gambler Lando Calrissian, she soon learns that another game is being played. – Massive Entertainment

Season Pass Story 2: A Pirate’s Fortune

De 2de grote story expansie draait wederom om een bekend persoon binnen het Star Wars Universum, al zal deze iets minder bekend zijn voor de meer casual enjoyers van Star Wars. Samen met Hondo Ohnaka, bekend van onder andere Star Wars: The Clone Wars, ga je het opnemen tegen een piraten waarmee Hondo een verleden heeft. Hondo komt met je in contact omdat hij al veel heeft gehoord over The Trailblazer, de naam van je schip.

Deze expansie staat gepland voor de lente van 2025.

The Trailblazer’s reputation precedes Kay as she runs into veteran pirate Hondo Ohnaka, who is looking to settle old scores with a ruthless gang of pirates. – Massive Entertainment

Exclusieve missies en cosmetica at launch

Natuurlijk krijg je ook wat unieke content bij launch wanneer je de season pass neemt of de game pre-ordered. Zo ontvang je de exclusieve missie Jabba’s Gambit waar je samen met je companions Nix en ND-5 een opdracht oplost voor Jabba the Hutt. ND-5 heeft een verleden met Jabba en dat is Jabba nog lang niet vergeten.

At launch, Season Pass owners will obtain the Kessel Runner character pack with outfits for scoundrel Kay Vess and her companion, Nix, and get access to an exclusive mission called “Jabba’s Gambit.” All players will meet Jabba the Hutt in the main game, but those with Season Pass access will gain an additional quest from the notorious Hutt Cartel. Just as Kay is putting together a crew for her big heist, she receives a job from Jabba the Hutt himself. ND-5 owes Jabba a debt from years ago, and he has come to collect. – Massive Entertainment

Star Wars: Outlaws verschijnt op 30 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series X en Xbox Series S, Microsoft Windows.