Monster Hunter Wilds toont nieuwe details!

Monster Hunter Wilds verschijnt in 2025 voor PC, Xbox en PlayStation. In de aanloop naar Gamescom Opening Night Live deelt Capcom iedere dag nieuwe informatie over de game voordat de game voor het eerst speelbaar is voor het publiek op Gamescom. De eerste bulk informatie is al gedeeld.

Eerder deelde we al een nieuwsbericht over de make-over die de Palico krijgt in Monster Hunter Wilds. Met de nieuwe informatie die we hebben gekregen van Capcom lijkt Monster Hunter Wilds op een hybrid tussen World en Rise met kwaliteitsverbeteringen. Zo nemen we afscheid van de Palamute, maar krijgen we er een Seikret voor terug. De Seikret is de Palamute van Wilds, maar dan met veren in plaats van haren. Op de Seikret trekken we door de open wereld. We kunnen terwijl we gemount zijn automatisch naar een questmonster navigeren, healen, wapens slijpen en zelfs wisselen tussen onze wapens. Ook kunnen we tijdens het mounten de wereld om ons heen kaalplukken en dat kan zelfs met behulp van de terugkerende Sling uit World.

De sling keert terug en is zoals vanouds een tool voor de hunter om de vijand aan te vallen met verschillende soorten munitie. Ook kunnen we loszittende rotstukken lostrekken en voorwerpen vanuit een afstandje oppikken. Of de verschillende soorten “Claw” aanvallen uit World terug keren is nog maar de vraag.

A rundown of the basic mechanics, slinger functions, and abilities while riding a Seikret in Monster Hunter Wilds! Today marks the start of new weapon videos each day until Gamescom Opening Night Live, so be sure to watch our first Great Sword video and check back daily! pic.twitter.com/x6omSK0FVl — Monster Hunter (@monsterhunter) August 5, 2024

Focus Mode

Een nieuw element in Monstter Hunter Wilds is de Focus Attack. Ieder soort wapen krijgt een nieuwe aanval in deze game die je goed moet richten op een zwakke plek van het monster waar je tegen vecht. Deze zwakke plek kan je herkennen aan een opgelicht punt op het monster alsof het een puist is die op knappen staat. Door de zwakke plek te raken met je Focus Attack zal je veel meer schade toedienen.

Focus Mode adds a new layer to the hunt in #MHWilds. Aim attacks or guards, and hit wounds that are highlighted in this mode for extra damage. Use Focus Strikes to unleash special attacks for big damage to wounds & weak points. Each weapon has a unique Focus Strike! pic.twitter.com/6N2K3VH2wJ — Monster Hunter (@monsterhunter) August 5, 2024

De Great Sword

Het laatste beetje informatie dat we hebben is een korte showcase van de Great Sword. Het iconische trage maar enorm krachtige wapen uit de franchise keert vanzelfsprekend terug in Monster Hunter Wilds en Capcom deelt de eerste beelden over de moveset van het wapen in deze game. We zien vertrouwde bewegingen, maar ook een aantal kleine nieuwe dingetjes waar we ongetwijfeld meer van gaan zien in de aankomende maanden.

Capcom zal onder andere via het officiële Twitter/X kanaal van Monster Hunter iedere dag tot aan Gamescom Opening Night Live nieuwe video’s delen om de verschillende wapens in Monster Hunter Wilds te tonen. Enerzijds als voorbereiding voor alle fans die op Gamescom de game willen gaan proberen en anderzijds omdat de game waarschijnlijk getoond gaat worden tijdens de showcase van Geoff Keighley. Houd voor nu in ieder geval dagelijks het X kanaal in de gaten voor dagelijkse updates!

Ook de website van Monster Hunter wordt dagelijks geüpdatet met nieuwe informatie en filmpjes,