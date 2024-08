Krafton blaast Tango Gameworks nieuw leven in

Krafton, de Koreaanse uitgever met onder andere PUBG en The Callisto Protocol onder hun hoede heeft de onlangs door Microsoft gesloten studio Tango Gameworks, nieuw leven in geblazen. De ontwikkelaar is nu in handen van Krafton en zo ook het Hi-Fi Rush IP.

Eerder dit jaar besloot Microsoft om Tango Gameworks te sluiten nadat de gigant Bethesda heeft overgenomen en de studio hun een van de hoogst waardeerde games in een lange tijd bracht. Hi-Fi Rush was een enorm succes en daarom bleef het een mysterie waarom Microsoft besloot om de studio achter deze game te sluiten. Vandaag is bekend gemaakt dat de Koreaanse uitgever Krafton, de studio en de Hi-Fi Rush IP volledig heeft overgenomen. De The Evil Within en GHostWire IP blijven in handen van Bethesda en Microsoft.

Tango Gameworks

Tango Gameworks werd opgericht in 2010 door de toenmalige director van Resident Evil, Shinji Mikami. De beste man heeft de studio ondertussen weer verlaten en ook een ander bekende ontwikkelaar, Ikumi Nakamura is niet meer werkzaam voor De Japanse ontwikkelstudio. Zij heeft nu een hele nieuwe studio opgericht in Japan. Tango werd overgenomen door ZeniMax, het moederbedrijf van Bethesda. Onder deze paraplu ontwikkelde de studio The Evil Within en GhostWhire. Later werd Bethesda en ZeniMax overgenomen door Microsoft. Onder deze paraplu werd Hi-Fi Rush uitgebracht ontwikkeld door de studio. En nu, zijn ze in handen van Krafton en gaat de studio in ieder geval verder met de Hi-Fi Rush IP.

Krafton

Krafton is ook geen onbekende naam in de industrie. Alhoewel de naam niet heel vaak de revue passeert heeft deze uitgever grote spellen uitgegeven, waaronder The Callisto Protocol, PUBG, Subnautica en TERA. Dit is echter de eerste studio van de uitgever die in Japan gevestigd is. Zo hoopt de uitgever een groter voetstuk te creëren door strategisch gekozen studio’s over de hele wereld onder hun hoede te hebben. De keuze viel op Tango voor hun originaliteit, die we allemaal wel hebben kunnen terugzien in hun voorgaande titels.