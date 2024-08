intheSpotlight | De planeten van Star Wars: Outlaws

Star Wars: Outlaws beloofd de eerste open-world Star Wars game te worden. Met 5 aangekondigde planeten en legio aan locaties die je seamless kan bezoeken met je ruimteschip The Trailblazer ligt er letterlijk een universum voor je open.

Dat er nog nooit een open-world Star Wars game is geweest klinkt wellicht wat gek, de franchise bestaat al sinds 1977 met een legio aan games die in de tussentijd zijn langs gekomen. Dit was een perfecte mogelijkheid voor Massive Entertainment om dan eindelijk het universum open te gooien voor spelers zodat ze de hyperlanes van een sterrenstelsel hier ver vandaan op eigen houtje kunnen ontdekken. Hiervoor heeft Massive Entertainment samen met Lucasfilm Games de keuze gezet op (tot dusver) 5 planeten waarvan er 1 planeet is die Massive Entertainment geheel zelf heeft ontwikkeld.

Tatooine

Welke planeet is niet meer weg te denken uit Star Wars? Juist, Tatooine. Deze woestijnplaneet met 2 zonnen is ongetwijfeld een van de meest iconische werelden in het Star Wars-universum. Bekend als de thuiswereld van zowel Anakin als Luke Skywalker, speelt Tatooine een prominente rol in de films en series. Maar in Outlaws draait het niet om deze helden. In plaats daarvan ligt de focus op de duistere onderwereld van de planeet, waar criminele organisaties zoals de Hutts de dienst uitmaken. Ontmoet hier Jabba de Hutt en nog meer bekenden.

Toshara Moon

De volgende locatie is Toshara, een compleet nieuwe locatie die speciaal voor Outlaws is gecreëerd. Deze maan is ontworpen met het zogenaamde “scoundrel fantasy” thema in gedachten, wat belooft dat het een paradijs zal zijn voor de Han Solo liefhebbers onder ons. Met savanne-achtige vlaktes en de immense stad Mirogana, biedt Toshara een rijke en gevarieerde omgeving. Verschillende nederzettingen op de maan zorgen ervoor aan dat dit een grote speelplaats zal worden, vol met mogelijkheden voor verkenning en avontuur.

Akiva

Akiva, een planeet die voor het eerst werd geïntroduceerd in de Aftermath boekenserie, is een dichte junglewereld die bekend staat om zijn droid fabrieken. Dit zou weleens de plek kunnen zijn waar je droid partner ND-5 vandaan komt. In Outlaws krijgt Akiva nog meer diepte dankzij locaties zoals de Alkazar cantina, waar een gigantische boom het middelpunt van de actie vormt. Deze plek belooft een bruisende sociale hub te worden waar je nieuwe personages kunt ontmoeten en nieuwe quests kunt oppikken.

Kijimi

Kijimi, de planeet die sommigen misschien nog kennen uit The Rise of Skywalker, is een ijzige wereld met een turbulente geschiedenis. Ooit was het een heilige plek, maar na talloze aanvallen van scoundrels en outlaws werd het een toevluchtsoord voor criminelen. Voor de avonturiers onder ons biedt Kijimi de perfecte setting om je onder te dompelen in de donkere kant van de Galaxy, waar je misschien wat extra credits kunt verdienen, als je tenminste weet hoe je je handen vuil moet maken.

Canto Bight

Tot slot is er Cantonica, beter bekend als de thuisbasis van Canto Bight, een luxueus gokparadijs dat voor het eerst verscheen in The Last Jedi. Hier komen de rijkste en machtigste criminelen samen om te genieten van alle luxe die het universum te bieden heeft. Voor de hoofdrolspeelster Kay Vess is dit haar thuis planeet, evenals voor Sliro, de leider van de Zerek Besh misdaadsyndicaat. Canto Bight biedt niet alleen een visueel spectaculaire locatie, maar ook een kijkje in de elite van de criminele wereld, waar alleen de slimste overleven.

Op de grond, en in de ruimte

Elke planeet in Star Wars: Outlaws heeft zijn eigen ruimte gebied vol met nog meer locaties die je kan bezoeken. Denk hierbij aan asteroïdes, ruimtestations en nog meer geheimen. Met je schip The Trailblazer kun je hier het gevecht aangaan met piraten, rival syndicates en The Empire. Het universum ligt voor je open en alle planeten zijn maar een hyperspace vlucht verwijdert.

Verschillende planeten, verschillende gameplay

Een interessant aspect van Star Wars: Outlaws is dat elke planeet zijn eigen unieke gameplay-ervaring biedt. Toshara lijkt bijvoorbeeld een ideale plek om door de wildernis te racen op een speeder bike, terwijl andere planeten misschien meer nadruk leggen op stealth en diefstal in stedelijke omgevingen. Dit belooft een dynamische en gevarieerde gameplay-ervaring te worden, waarin spelers de vrijheid hebben om hun eigen pad te kiezen in de uitgestrekte galaxy.

Of je nu een fervente avonturier, een schurk, of een dief bent, de werelden van Star Wars: Outlaws hebben voor elk wat wils. Blijf ons volgen voor meer updates en onthullingen over deze spannende nieuwe game!

Star Wars: Outlaws verschijnt op 30 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series X en Xbox Series S, Microsoft Windows.