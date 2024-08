Call of Duty Black Ops 6 toont campaign gameplay beelden

Tijdens de Gamescom Opening Live, gehost door Geoff keighley in augustus 2024 hebben Activision, Treyarch en Raven Software nieuwe gameplay beelden getoond voor Call of Duty: Black Ops 6. De game verschijnt later dit jaar.

Met de Open Beta voor de deur, wilt Activision alvast een glimp geven over de Campaign van de game die verschijnt zodra de game uitkomt. Waar we eerder al multiplayer beelden hebben gezien, al dan niet gelekt, en een uitgebreidere blik op de zombies mode, zien we nu voor het eerst een uitgebreide video over de campagne mode.

Uiteraard is de omni-movement ook aanwezig in de campagne en dat zien we goed uitgebeeld worden in de video. Achteruit rennen alsof je naar een teruggespoelde video kijkt. Duiken in alle windrichtingen en rennen van links naar rechts. Daarnaast zien we bekende figueren terugkomen, waaronder de enige echte Adler. Tenslotte laat de video enkele interessante wapens en gadgets zien, zoals een ontploffende granaat en de ontzettend geliefde terugkeer van de RC-XD.

Call of Duty Black Ops 6 verschijnt op 25 oktober op alle gangbare platformen, maar ook nog voor de vorige generatie. Eind deze maand verschijnt de Open Beta en deze is voor het eerst in de geschiedenis van de franchise speelbaar op alle platformen, vanaf het moment dat deze speelbaar is.

