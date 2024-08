Final Fantasy 16 komt volgende maand naar de PC

PC spelers opgelet. De nieuwst genummerde Final Fantasy game, Final Fantasy 7 Rebirth uiteraard niet meegerekend, komt volgende maand naar de PC via Steam en de Epic Games Store. PC spelers mogen nu al aan de slag met een gratis demo voor Final Fantasy 16.

Het verhaal van Clive Rosfield en de Eikons gaat zijn weg betreden naar een nieuw publiek. Waar Final Fantasy 16 al enige tijd speelbaar is via de PlayStation 5, maakt Square Enix bekend dat het zestiende deel binnen de JRPG franchise binnenkort naar de PC komt. Dat binnenkort is zelfs zeer binnenkort. Want de release datum is 17 september 2024. Maar spelers die echt niet kunnen wachten, mogen nu al aan de slag met de waanzinnige demo op PC.

De game is verkrijgbaar in een Complete Edition voor €69,99, maar ook in een basisversie van €49,99. In de complete versie zitten beide reeds op PlayStation uitgebrachte uitbreidingen, Echoes of the Fallen en The Rising Tide. De DLC is na aanschaf van de basisversie ook los verkrijgbaar.

Spelers die de game vooruitbestellen krijgen een aantal in-game extra’s waaronder een Cait Sith Charm, Sixteen Bells Orchestrion Roll en het wapen: Brave Blade.

Fans die de game al op de PlayStation hebben gespeeld hoeven niets te missen. De PC release is identiek aan de PlayStation versie, al kan deze er grafisch iets anders uitziet, afhankelijk van hoe krachtig de PC is waar de game op wordt gespeeld. Wij waren trouwens aardig te spreken over de game op de PlayStation. Final Fantasy 16 scoorde daarom 8 van de 10 punten. Benieuwd naar onze review? Lees ‘m hier!