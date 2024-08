Gamescom 2024: JBL

Op Gamescom 2024 was JBL ook van de partij met een aantal nieuwe gaming headsets en ook nog iets speciaals waar een groter publiek dan alleen gamers baat van hebben.

JBL mocht gamescom aftrappen als onze eerste afspraak van het evenement, en deze stelde zeker niet teleur. Van nieuwe gaming headsets, tot een kijkje in hun werkwijze bij het ontwerpen van producten naar een lancering van een gloednieuw product.

Verschillende items zijn voorbij gekomen en er zit zeker wat bij voor verschillende prijsklasses en doelgroepen. Laten we eens kijken wat in de aanbieding is!

JBL headsets, voor onderweg of thuis

JBL Quantum had maar liefsts 5 nieuwe headsets meegenomen. In verschillende kleuren en stijlen, bedraad of draadloos, met de nieuwe headsets game jij in stijl!

JBL Quantum 360 Wireless

Ervaar games zoals je ze nog nooit hebt ervaren met deze nieuwe draadloze headset. Compatibel met PC, PlayStation én Nintendo consoles speel jij jouw liefste games. Helaas wordt Xbox niet ondersteund met deze headset.

De Quantum 360 Wireless wordt aangedreven met 40mm audio drivers die dankzij QuantumSURROUND, dus ook (virtuele) surround sound kunnen aanbieden. Game tot wel 22 uur dankzij zijn uitstekende batterijduur en lichtgewicht ontwerp. De earpads zijn afneembaar eveneens als de boom-microfoon.

JBL Quantum 100M2

Dé perfecte keuze voor casual gamers, de Quantum 100M2. Een bedrade headset die verkrijgbaar is in verschillende kleuren. Weliswaar een bedrade headset maar met de optie om van 3,5mm jack te switchen naar een USB-C uitgang, zorgt ervoor dat je je headset op veel apparaten kan gebruiken; zelfs je telefoon!

JBL Quantum 100N én 50N

Om aan te vullen op de console-lijn van de Quantum headsets, zijn de toevoeging van de 100N en 50N zeker welkom. Ideaal voor mensen die gamen op de Nintendo Switch. De Quantum 100N heeft dezelfde comfortabele ontwerp als de duurdere 100M2 maar dan in iconische kleuren zoals de Nintendo Switch.

De Quantum 50N is daarintegen iets meer basic, hetzelfde design alleen zonder kleurtjes. Ook maakt deze gebruik van een Twist-Lock technologie met een ultra-zachte silicone earpads voor langere gaming sessies.

JBL Quantum 50C

Als laatste aanvoeging, maar zeker niet de minste; de Quantum 50C. Speciaal ontworpen voor gamers die op hun smartphone te keer gaan. Dit item is een in-ear headset die ook weer compatibel is met USB-C. Ook bevat deze een microfoon zodat je ook onderweg aan Discord sessies mee kan doen met je vrienden en je niet buiten gesloten wordt!

Niet alleen headsets, maar ook nieuwe technologie

Dan denk je, vijftal nieuwe headsets.. da’s niet niks! JBL had echter nog één ding in petto waar veel mensen op aan het wachten zijn. Natuurlijk wilde zij de gelegenheid van Gamescom 2024 gebruiken om hun laatste product officiëel te lanceren. Zo stond er een mooi groot item voor op het podium waar een doek overheen lag.. natuurlijk werd aan het einde van de presentatie onthuld wat het was.

Maak kennis met de JBL PRO Tour 3, de nieuwste iteratie van hun flagship earbuds. De meest geavanceerde True Wireless Stereo oordopjes tot nu toe.

Deze oordopjes hebben flink wat in huis qua technologie en software, van JBL Spatial 360 mét Head Tracking, True Adaptive Noise Cancellation en een Smart Charging Case boordevol unieke functies. De Tour PRO 3 tilt jouw luister ervaring naar een nieuw niveau.

Één van de voornaamste functies is het feit dat de Smart Charging Case gebruik maakt van een feature dat AuraCast heet. Dit is een manier alle audio sources, van digitaal tot analoog, te beluisteren via je earbuds. Hoe geniaal is dat? Niet meer lopen friemelen met kabeltjes of verschillende headsets maar met deze earbuds kun je naar vrijwel alles luisteren!

Aan het einde van de presentatie die ik bij mocht wonen, kreeg iedere aanwezige één paar PRO Tour 3 buds mee naar huis om te testen en te beleven. Natuurlijk komt er op de site dan ook een uitgebreide review te staan waarin je alles kan terug lezen wat deze earbuds nu daadwerkelijk kunnen.

De PRO Tour 3 earbuds zijn te verkrijgen vanaf 14 september, alle andere headsets zijn nu al te bestellen via de website van JBL zelf.