Preview: Towerborne

Tijdens Gamescom 2024 zijn door Microsoft Xbox uitgenodigd om Towerborne te spelen. Een unieke co-op game die met vier spelers tegelijk te spelen is en zich heel erg focust op buildcrafting. Het een kleurrijke 2.5D actievolle avontuurgame die binnenkort al in Early Access speelbaar is.

Vóór de Early Access op Steam begint hebben Stoic en Microsoft ons een glimp gegeven van de game op Gamescom. We hebben een level in een team van vier mogen spelen. Dat komt goed uit, want tijdens de Early Access periode zijn er 4 speelbare classes. We konden deze niet kiezen, maar kregen een willekeurige aangewezen, afhankelijk van je zitplaats in de demo-ruimte. Ik speelde met een personage die een hele grote hamer vast heeft. Gelukkig maar, want heavy-weapon gameplay in dit soort games bevalt me vaak wel. We kregen een paar seconden de tijd om even met de besturing te spelen en zo leerde we al snel dat je kon dodgen, snelle en heavy attacks kon doen. Ook bouwt er een metertje op waarmee je speciale aanvallen kunt doen.

Het level begon eigenlijk als een soort van Ninja Turtle Brawler waarin je al schoppend en slaan je weg baant naar een baasgevecht. Hier begint de echte uitdaging en moet je de tijdig zichtbare aanvallen van de boss zien te ontwijken. In het gevecht van de demo was de baas niet heel lastig, maar hij had wel veel HP en kreeg gedurende het gevecht nieuwe aanvallen. Zo liet hij kleine monsters uit de grond komen, die je tijdens hun “ontwaak” animatie kunt one-hitten om ze te slopen. Doe je dit niet, komen ze volledig uit de grond en moet je met ze dealen als een typische “add” in de bossfight. De boss had verder nog wat traditionele wind-up aanvallen en jump en pound aanvallen die schokgolven achterlaten. Achter de boss staan en vanuit daar aanvallen bleek een prima strategie te zijn.

Je hebt, als ik het me goed herinner, 3 levens in een missie. De eerste keer als je valt sta je automatisch weer op, maar als je de volgende keer neer gaat moet je door een teamgenoot opgeraapt worden. Zodra je de baas hebt verslagen en de missie hebt gehaald krijg je een overwinningsscherm met enkele statistieken en krijg je willekeurige drops.

Towerborne naar Early Access

De game verschijnt volgende maand in Early Access en de makers van de game gebruiken deze Early Access periode om wat ze nu al hebben te testen met het publiek. De game is voor een groot gedeelte al speelbaar en in Early Access willen ze vooral feedback over wat wel/niet goed werkt. De speelbare wereldkaart is groeiend, maar heeft wel een maximale grootte. Zodra deze klaar is en je hebt ‘m uitgespeeld, ga je naar de volgende kaart. In de Early Access periode speel je een gedeelte van de eerste kaart die gedurende de Early Access periode wordt uitgebreid. Er is verder nog geen keiharde releasedatum bekend gemaakt. Afhankelijk hoe veel feedback er komt tijdens de Early Access periode en de game door banjert naar versie 1 bepaald de duur tot de officiële en volledige release.

Voor de echte buildcrafters

Tijdens onze tijd met de game op Gamescom hadden we de kans om direct vragen te stellen na het spelen van de demo. Zo werd verteld dat je na het spelen van een missie willekeurige loot drops krijgt. Deze verschillen in vorm, maar ook in rarity. Zo kan je voorwerpen krijgen tot en met Legendary en zijn de Legendary drops ook echt legendarisch en is het niet enkel een overstijgende trap qua bonussen op Epic of hoe de voorgaande tier ook genoemd gaat worden.

Legendarische voorwerpen in Towerborne gaan de manier waarop je je class speelt wijzigen. Zo kan het de manier waarop een bepaalde skill werkt veranderen. Een normaal korte ground slam kan bijvoorbeeld veranderen in een ground slam met grotere impact die schokgolven over het veld stuurt die vijanden beschadigen en stunnen. Ze willen de loot en mogelijkheden zo wild en sterk maken en willen overpowered “OP” builds aanmoedigen. Daar doe je het immers voor. De ontwikkelaars willen er dan ook niet voor zorgen dat bepaalde “OP” combinaties of builds generfd worden omdat ze te sterk zijn. In tegenstelling gaan ze simpelweg een nieuwe boss maken die nóg sterker is en die boss gaat dan bepalen of jouw build nog steeds OP is, of dat je weer opnieuw moet gaan grinden voor betere gear.

Tot zo ver

De game speelde fijn, ziet er enorm kleurrijk uit en was leuk om in co-op te spelen. Ik ben erg benieuwd naar de impact van de legendarische gear op hoe een bepaald personage speelt. Gelukkig begint de Early Access binnenkort (10 september), waardoor we hier al iets dieper in kunnen duiken.