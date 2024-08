Preview: Winter Burrow

Misschien wel een van de meest schattige survival games die ik heb mogen spelen op Gamescom is Winter Burrow. Deze schattige survival game komt in de toekomst naar PC en Xbox consoles. We vertellen je graag alles over onze eerste kennismaking met de game!

Winter Burrow is een survival game die zich afspeelt in de koude winter. We spelen een muisje met een missie. De wereld om ons heen is meedogenloos en koud. We moeten ons beschermen tegen de kou, maar ook tegen de vele gevaren op ons pad. Gedurende het spel ben je voortdurend bezig met het onderhouden van je energie, honger en temperatuur. De wereld om ons heen spelen we beetje bij beetje vrij door nieuwe voorwerpen te knutselen en wegen te bouwen naar nieuwe gebieden.

De Winter Burrow demo

We beginnen de demo in een uitgeholde boomstronk. Dit is ons huis. Onze eerste missie is om een vuurtje aan te wakkeren om ons op te warmen. Hiervoor hebben we kleine takjes nodig. Vervolgens krijgen we kort uitleg over de game en hoe alles werkt. We moeten spullen verzamelen om een warme trui te maken, zodat we langer buiten kunnen zijn voordat we letterlijk doodvriezen. De demo van de game eindigt zodra je een brug hebt gebouwd om je tante te bezoeken. Die brug bevond zich aan het uiterste van ons kleine eerste speelgebied. Om een brug te bouwen hebben we touw en planken nodig. Die vinden we niet zomaar, maar moeten we knutselen van andere spullen die we vinden. Ondertussen moeten we goed onze energie, honger en temperatuur in de gaten houden en op tijd actie ondernemen om gezond te blijven.

Je kent het wel. Ik heb zojuist de meest typische gameplay loop van een survival game omschreven, maar dan in het thema van een schattig muisje op avontuur. Aangezien het een schattige game is en ook kan blijven hebben de ontwikkelaars er voor gekozen om combat volledig optioneel te maken in deze game. Waar je bijvoorbeeld bepaalde spullen nodig hebt van andere insecten in het spel, kan je er voor kiezen om deze insecten op te jagen voor die spullen. Je kunt er ook voor kiezen om deze spullen bij een handelaar te kopen als je eentje vindt die het verkoopt. De game legt de nadruk dus absoluut niet op de combat, al is het wel een optie.

De volledige game speelt zich af over verschillende regio’s die via burrowsmet elkaar verbonden kunnen worden. De game heet wel Winter Burrow, dus verwacht in ieder geval overal een ijzig en koud thema. Ook het onthouden van de weg is een dingetje, want je hebt geen landkaart om te zien waar je bent of waar je heen moet. Je moet het zelf een beetje uitzoeken, maar krijgt gelukkig wel hier en daar wat hints. Zo laat je onder andere voetsporen achter, waardoor je altijd je weg terug kunt vinden. Al kan het wel voorkomen dat er een sneeuwstorm plaatsvindt, die jouw sporen uitwist.

Wil je zelf aan de slag met de game? Speel dan nu de demo via onder andere Steam. Winter Burrow verschijnt ergens in 2025.