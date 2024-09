Preview: Unknown 9 Awakening

Tijdens ons bezoek aan Bandai Namco tijdens Gamescom 2024 zijn we ook hands-on gegaan met Unknown 9 Awakening. Een hele nieuwe IP van Reflector Entertainment, waar we eigenlijk helemaal niet zo veel van wisten vóór we de game speelde en eigenlijk nog steeds evenveel weten nadat we de game speelde.

Het begint al een beetje met een vreemd verhaal waar je niet veel wijzer van worden. Je speelt als Haroona, een Quaestor die de kracht heeft om een mysterieuze dimensie te betreden die ze de Fold noemen. Tijdens haar zoektocht naar meer kennis leert ze beter om te gaan met haar verbinding met de Fold waardoor ze de krachten uit de dimensie in haar eigen wereld kan toepassen. Die krachten blijven echter niet onopgemerkt en het duurt dan ook niet lang voordat ze een doelwit wordt van een groepering die zichzelf de Ascendants noemen, die de Fold wilt misbruiken om de geschiedenis van de mensheid te beïnvloeden.

Wie is Haroona? Wat is een Quaestor? Wat is de Fold? Wie zijn de Ascendants? Wat doen we hier? Geen flauw idee en de demo hielp ook niet echt mee.

Unknown 9 Demo

De demo van Unknown 9 Awakening wilde me eigenlijk direct in een stealth-encounter vol actiemomenten zetten, maar legde me eigenlijk helemaal niet uit wat ik moet doen of hoe ik dat moet doen. Alvorens het spelen word je begroet met enkele screenshots die snel laten zien wat de besturing is. Dat zijn een drie of viertal schermpjes achter elkaar. Tijdens Gamescom. Laten we het er op houden dat ik zodra ik mocht spelen helemaal niet meer wist wat er op het eerste schermpje, of zelfs het laatste schermpje stond. Maar goed, de demo begint, geen mogelijkheden om de controls nog eens te zien, of om te oefenen. Zoek het maar uit. En daar deed ik dan ook stinkend mijn best voor.

De demo speelt zich af in een heel klein gebied met een hele hoop vijandige poppetjes die patrouilleren. Ik wist nog steeds niet hoe het werkte, maar ik besloot gewoon rustig te beginnen en proberen om niet op te vallen. Dat is niet gelukt. De vijandige bewakers zijn extreem oplettend en hebben nagenoeg ogen in hun achterhoofd. Ik werd snel gezien en opgejaagd en het lijkt er op dat Haroona bijzonder slecht is in hand-to-hand combat. Of het lag aan mij. Waar Haroona wel goed in is, weet ik niet. Achteraf heb ik verschillende filmpjes gezien waarin je als Haroona in de huid van zo’n bewaker kunt kruipen om vijanden tegen elkaar te keren, maar ik heb helemaal geen idee hoe je dat moest doen. Ik heb de hele demo dus rondjes gerend, gewacht tot mijn energie herstelde, om zo beetje bij beetje een vijand uit te kunnen schakelen met een slappe aanval. Ongetwijfeld niet wat de ontwikkelaars voor ogen hadden.

Ik heb het gevoel alsof de demo een beetje een last-minute idee was om voor Gamescom klaar te stomen. De introductie screenshots met de controls werken gewoon niet. Een hele korte intro met de besturing, zoals je in ieder begin van een game krijgt had de demo veel plezieriger kunnen maken. Alhoewel de beschrijving van de game nog enorm weinig betekent, lijkt dit me een game met een unieke setting en toffe mogelijkheden voor gameplay, maar dan moet de eerste kennismaking met die game wel goed zijn en dat was het niet. Dan is er ook veel minder interesse om de wereld en het verhaal dat daar achter zit uit te pluizen.

Unknown 9 Awakening komt volgende maand al uit op 18 oktober. Wellicht zijn we met de volledige game en een prima uitleg meer enthousiast over de titel. Kom dan even terug voor onze review!

Meer over Gamescom? Check hier onze Little Nightmares 3 preview.