Jak and Daxter keren mogelijk terug!

Op de officiële TikTok pagina van Naughty Dog werd gister een video geüpload waarin Daxter te zien was, met als simpele ondertiteling “Nostalgie?”. Is nostalgie weer aan de beurt?

We hebben al veel remasters, remakes en comebacks gezien van een aantal games. Denk bijvoorbeeld aan Crash Bandicoot die niet alleen een remaster heeft gekregen maar ook een nieuw deel na meer dan 20 jaar. Ratchet & Clank zijn ook al meerdere malen aan de beurt geweest, hier ook weer hetzelfde verhaaltje.

Één titel die we al een hele lange tijd niet meer hebben gehoord, is Jak and Daxter. Voor de oudere gamers een stukje nostalgie maar voor de jongere generatie een onbekende naam. Toch kwam deze serie als een soort opvolger van Crash Bandicoot uit voor de PlayStation 2.

De eerste drie games waren een success, eveneens als de spin-off Jak X: Combat Racing, toch verloor de game langzaamaan zijn succes. Zo is er wel nog een vierde deel uitgekomen en later een bundel van alle 4 de games (zonder het racespelletje).

Het lijkt er echter op dat Naughty Dog iets van plan is met deze nostalgie knobbel van velen, zo droppen zij namelijk op hun TikTok de volgende video:

Jak and Daxter, een viering samen met PlayStation?

Zoals we eerder hebben gezien, had Sony zelf al een teaser gedropt dat zij iets in petto hebben voor hun 30-jarig bestaan. Er gaan bijvoorbeeld talloze geruchten rond over de langverwachte PS5 Pro dat deze later deze maand aangekondigd zal worden eveneens als de rest van de plannen.

Het kan namelijk zijn dat Naughty Dog iets samen wilt vieren met PlayStation. Zo was Jak and Daxter: The Precursor Legacy namelijk een van de eerste games die beschikbaar was voor de PS2 in 2001. Deze titel heeft veel mensen getrokken naar PlayStation en was ook een van de best verkopende titels destijds.

