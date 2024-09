Review: Perennial Order

Perennial Order is een Souls-like 2D game die geheel draait om planten. Planten die van jou af willen. En dat dan ook telkens in 1 hit doen.

Je leest het goed. Perennial Order is een game die geheel draait op een one-hit-kill mechanic. Of het nou kleine enemies, environmental hazards of een van de vele bosses is, ze zullen je allemaal met een enkele aanval terug naar je laatste checkpoint sturen. Klinkt dat frustrerend? Dat is het soms ook. Echter is de game, zoals we van souls-likes gewend zijn, met een beetje doorzettings vermogen, een tweede speler, of gewoon wat geduld echt wel te doen.

Indie developer Gardenfiend games beschrijft Perennial Order als een kruising tussen Hollow Knight en Titan Souls. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Hoewel de game stylistisch misschien een paar Hollow Knight noten pakt, lijkt de gameplay verder niet veel op Hollow Knight. Het moeten opnemen tegen games als Hollow Knight is dan ook niet iets dat je zomaar doet.

In Perennial Order speel je een undead knight die losbreekt uit zijn plant-achtige gevangenis om de strijd aan te gaan met de bosses en de wrede wereld waarin jij moet overleven. Vroeg in de game krijg je een soort plant-achtig wapen aan je arm. Dit wapen werkt min of meer als een zwaard en daar zul je dan ook de meeste enemies mee moeten verslaan. Je kan Perennial Order solo, maar ook met een vriend spelen . Het fijne is dat de game zowel local als online co-op mogelijkheden heeft. Verfrissend vond ik zelf. De uitdaging is een stuk dragelijker als je iemand hebt om mee samen te werken. Natuurlijk is het niet echt makkelijker, er is namelijk gewoon scaling.

Al met al zijn er 15 bosses die je zult moeten verslaan. Perennial Order vraagt dan ook veel van je, want met de one-hit death mechanic zul je de patronen van de bosses moeten leren. Gelukkig respawn je altijd redelijk dichtbij en is het geen lange reis terug naar waar je voor het laatst doodging.

Het verhaal

Als Perennial Knight keer je terug uit de dood door de hulp van de Monarch Mother, een baarmoeder achtig plant wezen. Jouw missie is natuurlijk om de wezens te verslaan die de wereld willen vernietigen. Je zult de balans tussen plant en mens moeten herstellen. Een flinke opgave. De horror planten zijn namelijk overal. Deze wezens hebben ook jou te pakken. Aan jouw rechter arm vind je de Birchwood Stinger, een wapen dat vast zit aan jouw lichaam.

Veel verhaal is het dus niet. Maar dat hoeft ook niet. De charme van Perennial Order ligt ergens anders. Namelijk:

De combat

Dit is waar Perennial Order punten scoort. De combat is ontzettend vernieuwend. Je valt aan door gebruik te maken van de control sticks. Hierin is timing erg belangrijk. Normale aanvallen doen weinig damage.. Critical attacks doe je door op het juiste moment van de meter dichtbij jouw character aan te vallen. Dit zijn dashes die meer damage doen. Daarnaast heb je nog een aantal special attacks die je in de loop van de game krijgt. Jouw character heeft daarnaast een aantal whisps om zich heen. Deze staan voor het aantal special moves, of dodges die je kan doen. Dodges zijn natuurlijk, zoals in dit soort games, enorm belangrijk.

De game is natuurlijk erg moeilijk. Dit niet alleen vanwege de enorme health pool van sommige wezens, en niet alleen vanwege de one-hit-death mechanic, maar ook omdat de hitboxes soms niet helemaal eerlijk zijn, attacks niet helemaal telegraphed zijn. Games als deze draaien om de fine tuning van boss encounters en dat is hier niet helemaal het geval. De combat blijft in zijn opzet echter enorm innovatief en indrukwekkend.

De co-op combat heeft daarnaast nog wat meer mechanics. Wanneer een van de twee spelers doodgaat, kan de dode speler blijven bestaan als een soort whisp die ook kan aanvallen. Daarnaast kan de overgebleven speler abilities overnemen van de gestorven speler. Dit zorgt er voor dat fights spannend blijven en de speler die het eerst doodgaat niet zomaar de controller neerlegt en wacht tot de encounter voorbij is, of opnieuw begint. Het kan soms echter een beetje verwarrend zijn als je tijdens de chaotische boss fights twee redelijk gelijk ogende characters uit elkaar moet houden.

De Bosses

Ook hier scoort de game. Sommige bosses gebruiken bekende mechanics met een nieuwe twist, maar er zijn ook enorm veel bosses die een absolute verassing zijn. Het team is hier enorm creatief geweest. Natuurlijk zijn alle bosses gebaseerd op plant achtige features, maar dat maakt ze niet eentonig. De trailers hebben het misschien al laten zien. Zo is er een boss encounter die gebaseerd is op een schaakspel. Je zult dan ook als een schaakstuk spelen en het moeten opnemen tegen andere stukken. Je volgt daarin dan ook de regels van het schaakspel.

Dit zijn momenten die enorm verfrissend voelen. Dit zijn traditionele mechanics die min of meer iedereen kent, maar nieuwe concepten introduceren die Perennial Order uniek maken.

Verdict

Perennial Order is geen perfecte game. Verre van zelfs. Maar de game heeft veel te bieden. Gardenfiend Games weet dan ook een toepasselijk wrede wereld neer te zetten die past bij hun naam. Hoewel de gameplay nog wat werk nodig heeft vanwege de hitboxes en somme mechanics die niet het beste zijn uitgewerkt of uitgelegd (zo is er een parry mechanic), is dit een redelijk solide basis voor verdere updates of versies van dit soort games. Het meest indrukwekkende zijnde natuurlijk de art style. Perennial Order is a vibe. De atmospheer in deze game is onmiskenbaar en de 2d art style is absoluut uniek. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat de art hand-painted is.

De game is een aanrader voor mensen die liefhebbers van dit genre zijn en graag intens moeilijke games spelen. Herken jij jezelf hier niet in, dan denk ik niet dat de vibe, overall gameplay en art het zullen winnen van de frustratie die je geheid zult voelen.

Perennial Order is te verkrijgen op Playstation 5, De Xbox consoles en natuurlijk Steam. De game is al een tijdje uit