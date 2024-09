Rocksteady werkt mogelijk aan een nieuwe Batman

Ahhh Rocksteady, je kent ze wel de studio die bekend staat om parels zoals de Batman Arkham serie, en uhm… Suicide Squad: Kill the Justice League. De game die het zo belachelijk slecht deed dat het lijkt alsof WB Games nu in een staat van paniek verkeerd, en wat doe je dan? Dan grijp je terug naar het oude vertrouwde.

Tenminste, als we een aantal insiders mogen geloven. Sinds het bekend is gemaakt dat Warner Bros Games een verlies van maar liefst 200 Miljoen hebben geleden door Suicide Squad: Kill the Justice League, komt er steeds meer nieuws naar buiten over een aantal veranderingen in strategie. Zo blijkt dat Hogwarts Legacy 2 een grote prioriteit is geworden en dat ze aan een nieuwe Batman game werken.

@Shpeshal_Nick van Xbox Era reageerde namelijk op een tweet dat Rocksteady werkt aan een nieuwe Batman game, en dat Sony front-runner is om deze game exclusief te maken. Je kunt de tweet hier lezen.

“Not sure which studio people’s dreams is, but I heard Rocksteady are back making it, I also think Sony are trying to moneyhat it lol.” – @Shpeshal_Nick

Hoe dit gaat uitpakken is natuurlijk nog maar de vraag omdat Warner Bros Games nogal stellig is in zijn commitment aan live-service games, ondanks de grote flop dat Suicide Squad en Gotham Knights bleken te zijn. Wij gaven Gotham Knights een 6.5 en Suicide Squad hebben we nooit met een cijfer beloond, en dat was waarschijnlijk maar beter zo.

Kijk je uit naar een nieuwe Batman game van Rocksteady? Of heb jij het vertrouwen in de studio allang verloren? Laat het ons weten in de comments of op Facebook!