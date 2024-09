Review: God of War Ragnarök PC

God of War is wellicht een van de meest bekende franchises geworden van Sony. Na de fantastische herintroductie van Kratos in 2018, wist hij ons samen met zijn zoon Atreus ook weer te verbazen in het geweldige vervolg dat in 2022 uit kwam. Tussendoor is God of War nog naar de PC gekomen met een fantastische port. Weet Sony deze killing streak gaande te houden met de PC port van Ragnarök?

Het was 2022 en ik zat met smart te wachten op het vervolg op God of War, de game die mij bij mijn lurven greep en mij tot lang na release niet meer losliet. Wat is de rol van Loki? Wanneer zal Ragnarök losbarsten? Wat zal er met Kratos gebeuren? Allemaal vragen waar ik antwoord op zocht. En al die antwoorden kreeg ik. Ragnarök was geweldig, niet baanbrekend maar geweldig. Om deze review van de PC port van God of War Ragnarök geen 1 op 1 nerdgasm te maken zoals de vorige keer, verwijs ik je graag naar mijn originele review, als je graag wilt weten wat ik nu precies van de game, de mechanics en het verhaal vond.

De PC Port

Net zoals de vorige PC port wordt ook God of War Ragnarök voor de PC ontwikkeld door SIE Santa Monica Studio en Jetpack Interactive. Waar met name Jetpack Interactive het gros van het werk op zich neemt. Jetpack Interactive was ook verantwoordelijk voor de PC Port van God of War. Veel van wat we zien is dus eigenlijk hetzelfde echter beloofd de port van God of War Ragnarök een paar verbeteringen met zich mee te brengen. Om je een compleet en transparante view te geven van het systeem waarmee ik de game heb getest is dit de huidige configuratie:

Processor: AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor 4.50 GHz

Videokaart: ASUS GeForce RTX 4090 TUF-RTX

Installed RAM: Corsair Vengeance RGB DDR5 6000mhz 128 GB

De game is met muis en toetsenbord alsook met de DualSense controller gespeeld waar de haptic feedback precies zo werkte als je gewend bent op de PS5, mits je de controller aansluit met een USB-kabel. Wat ik niet heb kunnen testen is 3D spatial audio met een stereo headset, gezien ik geen AUX-kabel bezit die lang genoeg is. Verder heb ik de game ook kunnen testen op mijn eigen Steam Deck LCD.

Wat de PC port van God of War Ragnarök verder ook toevoegt, is de werkelijk fantastische rogue-lite modus genaamd Valhalla. In deze modus ontrafel je beetje bij beetje een verhaal dat zich afspeelt na de gebeurtenissen van de game, een verhaal dat Kratos tot diep in zijn ziel raakt en een werkelijke must-play. Deze free-to-play update kwam eerder al naar de PS5, maar is ook onderdeel van de PC Port.

De prestaties op hogere systemen

God of War Ragnarök op PC ondersteunt een aantal handige features om volledig gebruik te maken van high-end systemen. De mogelijkheid om de framerate te ontgrendelen maakt de game een stuk vloeiender, en als je setup het aankan, kun je het spel in native 4K spelen. Hoger zetten van de instellingen levert je verbeterde reflecties, verlichting en meer detail op in vergelijking met de PlayStation-versies. Zo speelde ik de game met een vrij solid 120fps in DLAA op een 4K-resolutie, wanneer ik de game op DLSS quality zetten merkte ik hier weinig verschil. Echter, bij het gebruik van DLSS Performance schoot de FPS counter al snel door naar de 180 fps. Wanneer een nieuw gedeelte van de map inlaadde of later in de game bij de meer lush environments merkte ik echter wel op dat mijn FPS met 20 kon dalen, dit is een wezenlijk verschil, maar niets dat wat upscaling niet kan oplossen.

Ik speelde God of War Ragnarök op mijn LG OLED tv met 4K120hz met VRR aan en op mijn widescreen monitor in 5120x1440p met 240hz. Het verschil qua FPS op mijn widescreen was marginaal, en verschilde maar een paar FPS van mijn standaard setup op mijn TV.

Door de upscaling opties kun je de game dus perfect draaien op een groot scala aan systemen, hier merkte ik zeer weinig artefact of vreemde overgangen die met upscaling bekend zijn. De game ondersteunt DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 en Intel XeSS 1.2.

Finetune die grafische instellingen

Je hebt een flink aantal opties om mee te spelen wat betreft grafische instellingen. Er is zelfs een handige VRAM-indicator die je direct laat zien wat je instellingen doen met je GPU-prestaties. Dit helpt enorm om de juiste balans te vinden tussen prestaties en visuals, zeker als je niet beschikt over de nieuwste hardware. Hier krijg je de mogelijkheid om dus de upscaling in te stellen, hoe gedetailleerd je de karakters en wereld wilt hebben en zoals we gewend zijn van alle Sony games een hele hoop toegankelijkheidsinstellingen.

Steam Deck verified

Op de Steam Deck LCD had ik gemengde resultaten. Het eerste hoofdstuk draaide prima tussen de 40 tot 50 fps op lage tot medium instellingen, maar verder in de game begon de performance af te nemen. Weliswaar speelt het alsnog lekker en wanneer je de instellingen op low zet dan dipt de steam deck versie maar zeer zelden onder de 30 fps. Het is een kwestie van finetunen om de perfecte settings te vinden, de settings die ik gebruikte waren:

Scaling method: AMD FSR 3.1

AMD FSR 3.1 Scaling quality: Quality

Quality Textures: Medium

Medium Models: Medium

Medium Anisotropic filter: Medium

Medium Lighting: Medium

Medium Shadows: Low

Low Reflections: Low

Low Atmospherics: Medium

Medium Ambient occlusion: Medium

Medium Tessellation: Low

Low Motion blur: 0

Wat doet de port niet zo lekker?

Er zijn een paar kleine minpunten. Ten eerste is er geen benchmarktool aanwezig om je instellingen te testen. Dit zou vooral handig zijn voor apparaten zoals de Steam Deck. Daarnaast is er geen borderless fullscreen optie, wat een beetje jammer is omdat het handig zou zijn om je resolutie snel aan te passen en zo de prestaties op te schroeven. Verder lukte het mij niet om het geluid van stereo af te zetten in de settings. Weliswaar klinkt het wel als surround in mijn headset, maar ergens gaat hier iets mis waardoor ik in de settings geen controle heb over de sound.

Verder is er alsnog het probleem dat een PSN-account vereist is om God of War Ragnarök te spelen. Voor mij persoonlijk is dit geen groot probleem, maar er zijn genoeg mensen over de hele wereld die deze game daarom niet kunnen spelen, en dat blijft, met name voor een single-player game, een beetje raar.

Hoe vond ik het om terug te duiken in God of War Ragnarök?

Laat ik voorop stellen dat ik echt een fan ben van mooie graphics, en persoonlijk vind ik dat Sony hier heer en meester in is. God of War Ragnarök zag er op de PlayStation 5 al werkelijk prachtig uit, maar deze PC port doet daar een schepje bovenop. Je ziet elk individueel haartje uit Kratos zijn baard tot de kleinste vertrekkingen in het gezicht van Atreus als Kratos weer even de strikte vader uit hangt. Het was dan ook een waar genot om in 4K120 door de werelden van de Noorse Mythologie te reizen met vader en zoon. De vergezichten zijn mooier, het verhaal hit nog net iets meer, en alles is zo ontzettend crisp. Het feit dat ik dit verhaal nu in 3 verschillende manieren kan beleven, zowel supergedetailleerd in 4K120, ultra wide in 5120x1440p waarbij je nog meer in de werelden gezogen wordt of on-the-go op de Steam Deck, in een redelijke kwaliteit met dank aan FSR upscaling, is gewoon geweldig. Het was daarom een waar genot God of War Ragnarök opnieuw te spelen.

Verdict

Al met al is God of War Ragnarök PC een super solide PC port en heeft Jetpack Interactive weer geweldig werk afgeleverd, buiten een paar kleine gebreken zoals het missen van een benchmarkingtool en een bug wat betreft de audio settings loopt God of War Ragnarök als een geoliede machine op vrijwel alle manieren dat ik de game heb gespeeld. Door het implementeren van up-scaling technieken is de game speelbaar op een groot assortiment van apparaten waaronder zelfs de Steam Deck. Ook maakt de game gebruik van haptic feedback en adaptive triggers waardoor elke stoot en slag nog meer impact heeft. Echter is het jammer dat een PSN-account verreist is en dat de audio gelocked bleef op stereo in de settings was vrij frustrerend (iets wat overigens vast gefixt gaat worden met een update).

Het origineel kreeg van mij een 9.5, een score waar ik nog steeds 100% achter sta, en daarom vind ik dat deze port hetzelfde cijfer verdient. Het was een waar genot om weer de game in te duiken. Dit een must-play is voor iedereen die de game opnieuw wil ervaren of nog nooit de game heeft gespeeld en wachtte op een PC release. Er staat je een geweldig avontuur te wachten met Kratos en Atreus die je van begin tot het einde (van de main game en erna Valhalla) vastgrijpt en niet meer loslaat. Ik kan niet wachten op het volgende avontuur in het God of War universe, maar tot dan her-speel ik fijn de games in zijn beste staat, op de PC.