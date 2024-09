Ubisoft cancelt TGS show en Assassin’s Creed: Shadows previews

Het is een gek jaar voor Ubisoft, grote ophef over Yasuke in Assassin’s Creed: Shadows, investeerders roepen op om private te gaan na hun dalende beurswaarde door o.a. de slechte verkoop van Star Wars: Outlaws (een game die ik persoonlijk best vet vond), maar nu blijkt ook dat Ubisoft op het laatste moment hun Tokio Game Show stream cancelde voor tot dusver onbekende redeneren.

Momenteel is in Japan de gekte losgelaten. TGS staat op het punt te beginnen met meerdere outlets die van de hype gebruik willen maken. Zo is er vanavond een State of Play te zien van Sony, alsook een 90 minuten durende livestream over Death Stranding 2. Ook Ubisoft zou aanwezig zijn met een livestream die gefocussed zou zijn op XDefiant en Assassin’s Creed: Shadows, echter heeft Ubisoft laten weten dat deze show helaas niet zal doorgaan.

“We regret to inform you that due to various circumstances, we have decided to cancel our online participation in Tokio Game Show 2024 which was scheduled to start at 3:00 PM on September 26th, we apologize for the short notice. We sincerely apologize to everyone who was looking forward to the broadcast.”

– Ubisoft Japan

Natuurlijk gaan er sinds de aankondiging aardig wat geruchten rond over de reden waarom de stream is geannuleerd, wellicht het grootste gerucht is dat dit te maken zou hebben met de controverse die hangt rondom Assassins Creed: Shadows en de keuze voor een zwart hoofdpersonage, een keuze die niet bij iedereen in het juiste keelgat is geschoten.

Dit gerucht wordt versterkt door het feit dat Insider-Gaming erachter is gekomen dat Ubisoft ook hun preview event voor pers heeft uitgesteld. Tijdens dit event zou ook de embargodatum bekend gemaakt worden. Insider-Gaming gaat zo ver als te voorspellen dat Assassin’s Creed: Shadows wel eens uitgesteld kan gaan worden, bij ons op de redactie vinden we dit nog een stretch, maar de tijd zal het ons leren.

Meer Assassin’s Creed: Shadows info?

Eerder dit jaar liet Ubisoft ons al meer zien van Assassin’s Creed: Shadows, waaronder een cinematische reveal trailer, en een in-depth gameplay reveal over de 2 speelstijlen, of bijvoorbeeld een trailer die ons het Japanse landschap laat zien?

Assassin’s Creed Shadows, zal op 15 november 2024 worden gelanceerd. De game zal beschikbaar zijn op PC, PlayStation 5 en Xbox Series S|X.

Denk je dat Assassin’s Creed: Shadows gecanceld gaat worden? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook.