Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered komt in december

Een cult klassieker keert terug in een duo-pakket nog vóór de feestdagen in 2024. De aankondiging moeten we helaas missen, want de game lekte al iets te vroeg uit via het PlayStation Network. Hier is de aankondigingstrailer en de eerste informatie vroegtijdig uitgelekt. Mogelijk dat deze gepland stond voor de State of Play van 25 september.

We hebben al een klein beetje Tokyo Game Show State of Play voorpret met een eerste knaller. Legacy of Kain komt terug met een opgepoetst jasje. De twee games worden voorzien van een likje verf en verschijnen in bundel als remaster op 10 december 2024. De game lijkt vooralsnog naar de PC, PlayStation 4/5 en Xbox Series X/S en One te komen.

In deze Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered bundel zitten de games Soul Reaver en Soul Reaver 2, maar zien ze er een stuk mooier uit, zoals onderstaande trailer ook laat zien. De ontwikkeling van de game ligt in handen van Aspyr Media. Geen onbekende als het aankomt op het remasteren van cult klassiekers, alhoewel hun titels toch wel met gemengde reacties ontvangen worden. Laten we hopen dat Legacy of Kain aan de positieve kant eindigt.

Wellicht dat je vanavond tijdens de State of Play denkt: Hey! Déjà vu, dan komt dat dus, omdat je de aankondiging hier al hebt gezien. Die is dus iets eerder uitgelekt. Maar wie weet, komt deze ook niet op de State of Play en zien we ‘m een andere keer. Kijk jij uit naar deze remaster?