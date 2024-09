Synduality Echoes of Ada heeft releasedatum

Synduality Echoes of Ada is een sci-fi Extraction shooter die begin 2025 verschijnt voor verschillende platformen. Tijdens de Tokyo Game Show presentatie van Microsoft Xbox hebben Xbox en Bandai Namco een nieuwe trailer gedeeld met gameplay en een releasedatum. De game verschijnt op 24 januari 2025.

Op 24 januari 2025 begint het online gevecht in de Extraction shooter Synduality Echoes of Ada op PlayStation 5, Xbox Series X|S en Steam. Indien je de game pre-order krijg je speciale in-game outfits die je vanaf launch kunt gebruiken voor je mech of je AI companion. Deze Extraction shooter speelt zich namelijk af in een post-apocalyptische setting.

Mensen vervoeren zichzelf in mechs. Dat komt omdat een een zure regen is geweest die angstaanjagende wezens naar de aarde hebben gelokt. Naast je mech heb je een companion die in 4 verschillende soorten kan voorkomen. Deze zijn stuk voor stuk helemaal zelf aan te passen. In bovenstaande trailer zien we dan ook de mechs met de verschillende likjes verf en zien we ook dat de AI companion naast de mech zweeft op elk moment. Het blijkt ook zo te zijn dat als je een vijand verslaat in de game je zijn of haar AI companion kunt stelen en kunt doorverkopen op de in-game zwarte markt.

Naast de releasedate trailer heeft Xbox via hun eigen blog meer informatie gedeeld over de shooter. Bezoek vooral deze pagina indien deze game je interesse heeft opgewekt!

