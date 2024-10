Review: EA FC 25

2024 komt langzaam ten einde maar het sportseizoen is toch pas begonnen, zo is er ook een nieuwe release van EA FC 25. Hoeveel vooruitgang heeft de game geboekt ten opzichte van zijn vorige editie?

Voetbal gaat verder met FIFA.. uuh EA FC 25. De tweede editie sinds de titel verandering van een van de langstlopende reeks aan games maar heeft hij buiten z’n naam ook een aanpassing in gameplay gekregen of blijft het bij vanouds? Natuurlijk gaat EA weer te keer met hun nieuwste termen qua technologieën om de game te verkopen: Hypermotion V, BallTouch en Rush zien we al veel rollen. Maar is er iets dat er dit jaar écht uitspringt?

Manager Career

Neem volledig controle in de manager career dankzij de nieuwe opties. Zo kun je bijvoorbeeld het scouten van nieuwe spelers zelf in handen nemen. Het scouten kun je hierdoor inkorten en het makkelijker is om verschillende spelers naar je team te krijgen. In-game dagen wachten op een scouting verslag hoeft dus niet meer. Ook de trainingsplans zijn hierbij ook aangepast zodat jij de diepte kan bepalen van jouw carriere als manager.

Youth tournaments zijn dit jaar toegevoegd, deze mode gebruikt dezelfde formule als de Rush-game mode uit Ultimate Team. De jeugd tournooien hebben invloed op jouw jeugdspelers, des te beter jij presteert met het jeugdteam des te beter hun ontwikkeling worden in hun carriëre onder jouw club. Ook zijn dit jaar de player models aangepast om weer te geven dat je jeugd spelers daadwerkelijk nog in de groei zijn, zo lijkt het soms wel alsof je met dwergen speelt maar zijn het gewoon jonge toekomstige sterren.

Ultimate Team

Hét prachtpareltje van de FIFA/EA FC series wordt natuurlijk niet buiten gesloten, en is tevens dé money machine van Electronic Arts geworden. Ook hier zien we een aantal veranderingen die enigszins welkom zijn maar anderen ook weer niet.

De contracten die we kennen uit de vorige EA FC én FIFA games zijn weg, hierdoor valt het micro-managen van je contracten weg. Het overhouden van meer coins voor spelers te kopen is nog nooit zo makkelijk geweest.

SBC’s zijn lichtelijk aangepast in EA FC 25, dit jaar moet je objectives voltooien om je reward te krijgen. Dit kunnen uiteraard spelers zijn maar ook pakketjes. Persoonlijk is dit minder overzichtelijk, ook krijg ik het gevoel alsof je méér SBC’s moet doen om één reward te krijgen ten opzichte van de vorige editie.

Ben je iemand die veel SBC’s doet en heb je spelers over? Maak dan gebruik van de nieuwe SBC reserve pile. Dit is een extra “mandje” die je kunt gebruiken om je duplicate spelers die je uit pakketjes haalt weg te zetten. Zo kun je spelers blijven sparen voor je eigen club maar ook voor toekomstige SBC’s. De functie is best finnicky omdat je niet gauw kunt zien wie je in deze reserve pile hebt, ook is er geen optie om je stash te bekijken. Wél is het mogelijk om je opgespaarde spelers terug te halen bij het doen van een SBC.

Vrijwel alle spelers hebben in EA FC 25 ook hun eigen Roles. Een “Role” een combinatie van custom tactics met de speelstijl van een specifieke speler. Elke speler heeft een eigen Role die hij bezit wat eigenlijk neer komt als een speelstijl. Spelers kun je op verschillende posities zetten maar betekent niet dat zij hun Role net zo goed uit kunnen oefenen als op hun primaire positie, zo kun je dus nieuwe tactieken vormen dankzij hun Roles.

Evolutions zijn ook terug, deze zijn hetzelfde maar nu heb je dit jaar ook een cosmetic evolution. Deze verandert het uiterlijk van het kaartje zodat deze een andere kleur heeft.

Ook zit er een nieuwe game mode in genaamd Rush. Dit is een 5v5 mode waarbij je effectievelijk een 4v4 potje speelt. Zo zijn de keepers van beide teams niet te besturen. De game mode is nieuw maar wordt nog weinig gespeeld, spelers vinden om de game mode te spelen is echter zeldzaam. Raak je eenmaal aan het spelen, dan krijg je een beetje de bekende Pro Clubs feeling. Elke touch, move, pass en schot die je maakt zijn belangrijker en kunnen meer voldoening geven omdat je maar één speler bestuurt ten opzichte van de andere modussen in Ultimate Team.

Je weekly rewards krijgen in Ultimate Team is ook een stuk moeilijker gemaakt, grindier als het waren. Voorheen moest je games winnen om progressie te maken richting je weekly rewards. Dit is het raam uitgegooid geworden en is vervangen door een punten systeem. Één win geeft je 3 punten, een gelijkspel geeft je 1 punt en verliezen geeft je niets. Zo moet je voor je éérste reward 15 punten halen en voor je tweede rewards maar liefst 45 punten. Dit gaat veel meer tijd vreten en ik ben zelf bang dat dit ook een grotere kloof gaat maken tussen casual spelers en no-lifers.

Dit jaar zijn er ook nieuwe spelers toegevoegd, een aantal bekenden maken hun debuut als speciale kaart in-game. Ook zijn er een aantal kaartjes die we in de vorige game hebben gezien, alleen hebben zij dit jaar een aanpassing gehad aan hun overal rating. Hier beneden staan de aangepaste én nieuwe speciale kaarten.

Icon Hero Gianluigi Buffon – 91 rated Eden Hazard – 86 rated Garteh Bale – 88 rated Jamie Carragher – 86 rated Nadine Angerer – 92 rated Jaap Stam – 85 rated Julie Foudy – 90 rated Yaya Touré – 85 rated Marinette Pichon – 88 rated Tim Howard – 85 rated Aya Miyama – 90 rated Laura Georges – 85 rated Lotta Schelin – 90 rated Maicon – 86 rated Lillian Thuram – 90 rated Guti – 86 rated Fara Williams – 86 rated Ze Roberto – 86 rated Celia Sasic – 88 rated Marek Hamsik – 85 rated Mohammed Noor – 85 rated Blaise Matuidi – 85 rated

De feel van een potje voetbal

Dit jaar lijkt de algehele feel van een potje voetbal er iets op vooruit te gaan, ook qua immersiveness probeert EA ook nieuwe dingen. Zo zien we bijvoorbeeld meer data bij een instant replay naar het scoren van een goal maar zien we ook een camera perspectief naar voren komen waarin jij de POV van de speler krijgt die zojuist gescoord heeft. Dit zorgt ervoor dat je je iets sneller kan inleven in een situatie, alsof jijzelf op het veld een gekke screamer heeft gemaakt.

Bij de aftrap zul je een paar dingen voelen die “off” zijn in vergelijking met vorig jaar. De spelers voelen iets langzamer dan vorig jaar en lijkt het veld ook iets groter te zijn. Misschien is dit een placebo effect omdat we EA FC 24 afsloten met bizar snelle spelers in Ultimate Team die tevens ook allemaal een speciaal kaartje hadden. Wel voelt het fijner om iets meer speelruimte te hebben in vergelijking tot vorig jaar.

Ook zijn de menu’s tijdens je match gedetailleerder geworden. Bij het aanpassen van je team on-the-go kun je zien welke opstelling je team gaat aannemen bij het veranderen van een speelstijl. Ook kun je vragen voor suggestions, hierbij geeft de game je een optie om potentieel toch de verdediging van je tegenstander eens te doorbreken. Mocht je gebruik maken van custom tactics, dan zul je in deze mid-game menu’s ook je opstelling zien. Hierdoor kun je in een oogopslag zien of je wel de juiste opstelling gebruikt die jij daadwerkelijk wilde.

Natuurlijk moet je ook eens je spelers wisselen. Het wisselen van teamgenoten tijdens dode spelmomenten kennen we uit de vorige voetbal games, dit jaar is het echter iets meer uitgewerkt. Tijdens deze momenten krijg je een klein schermpje te zien met 3 spelers die je kunt wisselen, hierdoor hoef je minder vaak naar het pauze-menu om je spelers of je strategie aan te passen. Ook in de optie “team management” in een match, dat te bereiken is via het pauze menu, kun je zien hoeveel substituties je nog over hebt voor de rest van de wedstrijd.

Bugs, problemen en glitches

EA FC 25 is net zoals al zijn andere voorgangers niet vreemd van vreemde en absurde problemen in zijn game. Zo zien we bijvoorbeeld nog steeds problemen terug waarbij de game engine het effe niet geregeld krijgt. Spelers die elkaar Superman Punchen over het veld of een moment waarbij het in-game menu blijft hangen. Het is weer allemaal aanwezig maar minder frequent als voorgaande jaren.

Dit maakt het spelen van de game niet minder leuk en brengt zelfs leuke momenten naar voren. Zo zien we af en toe weer eens wat clips opduiken van momenten uit EA FC waar je jezelf weer in een deuk mee lacht.

Verdict

EA FC 25 is dit jaar enigszins erop vooruitgegaan door het implementeren van voornamelijk Quality of Life updates. Naar mijn mening zouden ze alle veranderingen die ze dit jaar gemaakt hebben, ook kunnen toepassen in een grote Quality of Life update aan de vorige game.

De game is in grote lijnen niet heel veel veranderd en voelt dus nog als vanouds. Welkomend voor de oude speler en uitnodigend voor de nieuwe speler.

Voor mij is deze game simpelweg wéér een toevoeging aan de hele game series zonder enige echte verbeteringen waarvan je wauw zegt. Een aardige game en zelf zou ik wachten totdat deze in de uitverkoop raakt.