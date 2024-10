Nuketown komt op 1 november naar Black Ops 6

Eén van de meest bekende maps uit de Call of Duty reeks stamt af uit de aller eerste Black Ops game. Dan hebben we het natuurlijk over Nuketown. Deze map wordt aan bijna elk einde van de ronde compleet weggevaagd door een nucleaire explosie. Maar ondanks dit feit, keert deze map gewoon weer terug naar de nieuwe Black Ops game.

Wie praat over de meest bekende maps uit de Call of Duty reeks laat waarschijnlijk 2 á 3 woorden vallen. Rust, Shipment en Nuketown. Alhoewel Rust bekend staat als dé map om je skills 1 op 1 te testen, zijn Shipment en Nuketown puur chaotische maps waar de Call of Duty spelers enorm dol op zijn. Shipment behoort tot de Modern Warfare reeks, Nuketown is natuurlijk een map die we zien in de Black Ops reeks. Ongeveer één week na de release van Call of Duty: Black Ops 6 wordt de map gratis toegevoegd voor alle spelers. Nuketown is dus vanaf 1 november 2024 speelbaar in Black Ops 6.

There goes the neighborhood 🏠 Nuketown comes to #BlackOps6 on November 1 ☢️ pic.twitter.com/1sMwOmNIio — Call of Duty (@CallofDuty) October 10, 2024

De zesde Black Ops titel, betekent ook dat dit de zesde versie is van Nuketown. De map werd oorspronkelijk gebaseerd op een echt bestaande test-site in Amerika waar het Amerikaanse leger oefende met nucleaire bommen. Aangezien de eerste titel uit de reeks ongeveer uit de tijd van de koude oorlog paste deze map perfect in de tijdlijn. Na de eerste game in deze reeks verscheen Black Ops voornamelijk in de toekomst en kwamen er andere varianten van de klassieke map. Zoals Nuketown 2025 in Black Ops 2. In Call of Duty: Black Ops Cold War keerde de map voor het eerst terug in een setting die het meest leek op de originele versie. Het lijkt er op dat Black Ops 6 de map ook in een koude oorlog-stijl terugbrengt, maar dan iets meer gepreserveerd.