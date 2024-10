De PlayStation 5 Pro Enhanced games lijst blijft groeien

Tijdens de onthulling van de PlayStation 5 Pro werden er een paar handjes vol games bevestigd die vanaf de lancering van de Pro console of de game PS5 Pro Enahnced zijn. Deze lijst is inmiddels gegroeid en deze blijft ook maar groeien. Met nog een hele kleine maand tot de release telt de lijst op moment van schrijven al 67 games.

De PlayStation 5 Pro is een krachtigere versie van de PlayStation 5 met een AI Upscaled techniek genaamd PSSR. Ook ziet de console een grotere SSD (2TB). Op moment van schrijven zijn er bijna 70 games die bevestigd zijn beter de presteren op de Pro en speciale modes of features hebben voor deze console. Naast de Pro Enhanced lijst draaien PS4 en PS5 games ook beter op de Pro als de games gebruik maken van een variabele resolutie en variabele FPS. De games die specifiek Pro Enhanced worden, doen dit stuk voor stuk op een unieke manier. Zo heeft de PS5 Pro een unieke The Last of Us Part 1 en Part 2 mode met 4k in 60FPS, upscaled vanaf 1440P met PSSR. F1 24 heeft een ray tracing mode in 4K gelocked in 60FPS en zelfs een 4K 120 FPS mode en een 8k 60FPS mode met 8K + ray tracing in 30FPS in de replays. Dragon’s Dogma 2, een game die op de PS5 enkel 30FPS is, speelt op de Pro in de steden op 55-60 FPS en buiten de steden op een locked 60FPS in 4K, upscaled door PSSR.

De PlayStation 5 Pro Enhanced lijst

Wat je hier uit kunt opmaken is dat er enorm veel mogelijk is met de Pro en ontwikkelaars de extra kracht op een andere manier benutten. Veel games zijn al bevestigd voor de Pro, maar veel games uit de lijst hebben nog niet laten weten op welke manier deze geoptimaliseerd zijn. De actuele lijst kun je hier bekijken. Indien je nog enige twijfel hebt over de console, zou je de lijst hier kunnen bekijken om te zien of jouw favoriete games wellicht een aanzienlijke boost krijgen. Een van de laatste toevoegingen is Lies of P.

De PlayStation 5 Pro blijft krachtiger te zijn dan we in eerste instantie hadden verwacht. De aankondiging van Sony heeft eigenlijk voor een valse start gezorgd. Pas toen meer journalisten de console pas mochten testen bleek dat upgrade aanzienlijker was dan vooraf getoond. Kijk bijvoorbeeld eens naar de F1 24 beelden op de Pro. Het verschil is ongelofelijk.