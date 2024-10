Wuchang Fallen Feathers laat gameplay beelden zien

Wuchang Fallen Feathers komt in 2025 uit en is vanaf de eerste dag al speelbaar via Xbox Game Pass. Vandaag, 17 oktober 2024, laten Microsoft en Leenzee Games meer zien van de game tijdens de Xbox Partner Preview. Het wordt een typische Souls-like game die in 2025 verschijnt op Xbox, PC en PlayStation.

In de nieuwe beelden zien we dat de protagonist het opneemt tegen verschillende bosses die we gaan tegenkomen in de game. De hele game druipt van de stijl in zowel de tekenstijl als de combat. Het ziet er allemaal ontzettend vloeiend, gelukt en actievol uit. Ongetwijfeld een van de meest geanticipeerde games voor fans van deze genre.

Wuchang Fallen Feathers

Het donkere en fantasierijke Soulslike-verhaal volgt Wuchang, een vrouwelijke piraat, die ontwaakt met geheugenverlies en lijdt in de laatste jaren van de Ming-dynastie in China, een chaotisch tijdperk. Een duisternis heeft het gebied van Shu getroffen, en een fenomeen genaamd de Feathering veroorzaakt mutaties. In een epidemie met plagen en monsters moet jij wrede en gruwelijke vijanden overmeesteren met verschillende vechtstijlen, verborgen wapens, oude vuurwapens en zelfs de kracht van de Feathering. Je baant je een weg door vlees en bloed naar de waarheid die onder alles begraven ligt.

Dit weet de website te vermelden over de game en dat komt dan ook aardig overeen met wat we te zien krijgen in de gameplay beelden. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om meer te zien over dit duistere fantasieverhaal. We houden je graag op de hoogte zodra Wuchang Fallen Feathers weer van zich laat horen.

Er is nog geen keiharde release datum gegeven, maar de game staat nog steeds gepland voor release in 2025. Via de officiële website kun je meer informatie teruglezen over de game.

Meer over de Xbox Partner Showcase? Check hier de aankondiging van Cronos: A New Dawn, of check intheGame.nl, voor nóg meer nieuws en aankondigingen.